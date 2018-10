Cs, preparado para "liderar el cambio político que necesita la provincia"

La candidata y cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Almería a las elecciones de la Junta de Andalucía, Marta Bosquet, criticó ayer que el PSOE intente comprar "con millones de euros" el voto de los almerienses. Así lo expresó en una rueda de prensa en la que ha tildado de "tomadura de pelo" que el PSOE haya salido en los últimos días vendiendo inversiones, ayudas o planes de empleo "a bombo y platillo" cuando la realidad es que "ninguna de estas medidas se ejecutan". "Ya está bien de engaños del partido socialista, que no va a impedir el momento histórico de cambio en esta tierra", ha recalcado Marta Bosquet.

La número uno de la formación naranja a las elecciones del 2 de diciembre ha señalado que tras 37 años de un gobierno del mismo signo político y una oposición "estéril", "Ciudadanos está preparado para liderar el cambio político que necesita Almería y que el bipartidismo ha impedido durante casi cuatro décadas". Al hilo de esto, Marta Bosquet se ha comprometido con los almerienses a que con los votos de Ciudadanos Susana Díaz "no será presidenta de la Junta de Andalucía" y que la formación naranja "no pactará con los que quieren romper la unidad de España". Respecto a los millones anunciados por el partido socialista en Almería, Bosquet ha dicho que es un "descaro" que la Junta salga diciéndolo cuando se convocan las elecciones y ha subrayado que estos millones "luego se quedan como meros anuncios porque nunca llegan a su fin". Así, ha afirmado que parece que el gobierno de la señora Díaz "no recuerda que Almería tiene la segunda tasa más alta de abandono escolar con un 38,1% o que sea la provincia con más 'caracolas' en los colegios".