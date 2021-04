Cs aboga por revisar acuerdos del soterramiento para evitar más torres al lado de la antigua estación

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, se ha reunido con representantes de la Mesa del Tren para abordar la situación ferroviaria de la ciudad, única capital española a la que sigue sin llegar el tren. En esta reunión, ha habido dos asuntos principales: la consulta ciudadana impulsada por Cs para decidir el uso futuro de la estación antigua, y el modelo de soterramiento de la vías del tren que se quiere implementar. En ese sentido, Cazorla ha apostado por la creación de un grupo de trabajo en el que estén representantes de los grupos políticos municipales, así como de la Mesa del Ferrocarril, que parta del seno del Consejo Social de la Ciudad, y donde se acuerde qué hacer con los terrenos liberados (actuales talleres de Renfe).

“Hemos escuchado con sumo interés los posicionamientos de la Mesa del Ferrocarril. Desde Ciudadanos, creemos muy oportuno que, con el dinero sobrante de la obra del paso a nivel de El Puche, y que han aportado las tres administraciones que conforman Almería Alta Velocidad (Ayuntamiento, Junta y Estado), que ese dinero se destine a adelantar el proyecto de lo que sería la segunda fase del soterramiento (desde El Puche hasta la estación de tren)”, ha explicado el edil de la formación naranja.

Según Cazorla, el anteproyecto de soterramiento debería incluir dos opciones: que el tren vaya en superficie desde la avenida del Mediterráneo hasta la estación, o que vaya de forma soterrada, pudiendo hacerse un apeadero subterráneo. “Si finalmente se decide que la estación tiene que ser en superficie, nosotros estamos a favor en que, la liberalización de los terrenos de los actuales talleres de Renfe, se destinen a uso para la ciudad; es decir, que se dedique tanto a parques y zonas verdes, zonas culturales y de ocio, así como a una razonable edificabilidad”, ha indicado el concejal liberal.

No obstante, Cazorla ha recordado que los derechos de aprovechamiento de esos terrenos que se liberan “ya están comprometidos con la edificación que se ha hecho en el espacio donde estaba el Toblerone, y esto nos parece perjudicial para Almería”. “No nos convence en absoluto el impacto visual de las mastodónticas torres que se están levantando en lo que era el Toblerone, y todavía tienen que levantarse más como esas. A parte de ese impacto visual, la estación antigua queda totalmente absorbida y apantallada, algo que nos parece muy poco acertado, por no decir que resulta horroroso. Nunca se debió haber permitido algo así”, ha opinado Cazorla, sentenciando que “lo deseable, con estos mimbres, sería lograr un consenso político para que, una vez se liberen esos terrenos, se adecúe el uso con más sensatez de cómo se ha hecho hasta ahora. Obviamente, una parte de los terrenos tendrán que ser para edificabilidad, porque así se palia el coste económico que el soterramiento tiene para la ciudad, es decir, para el Ayuntamiento, pero no debemos repetir errores recientes”.

Consulta ciudadana

Acerca de la moción de Ciudadanos aprobada en el último pleno para celebrar una consulta ciudadana en base a las propuestas de una comisión técnica que determine qué uso futuro tendrá la estación antigua una vez sea cedida a la ciudad por parte de Adif, Cazorla ha explicado que se trata de “sumar apostando por la participación de los almerienses”. “Aplaudimos la consulta elaborada por la Mesa, pero eso no es óbice para que celebremos una consulta con respaldo legal, con luz y taquígrafos, con la publicidad y difusión adecuada para lograr la máxima participación posible, y donde la propia Mesa del Tren formaría parte de la comisión técnica que elaborase esas propuestas”, ha aclarado Cazorla.