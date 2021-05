Cs propone autorizar subvenciones también a los que no están al día con Hacienda y Seguridad Social

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería ha registrado una moción de cara al pleno que se celebrará el próximo lunes instando a que el Gobierno de España autorice a las entidades locales a liberar a los potenciales beneficiarios de subvenciones del requisito legal de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, en toda concesión y pago de subvenciones destinadas a prevenir o paliar las consecuencias sanitarias o económicas de la pandemia por la Covid-19 y mientras dure ésta.

Asimismo, la moción de la formación naranja pide al Ayuntamiento de Almería, en caso de que el Gobierno central dé la autorización oportuna, que se comprometa a que, en próximas subvenciones y/o ayudas que se concedan directamente por parte del Consistorio, y sus destinatarios sean los sectores más afectados por la pandemia, "no se establezca en las propias bases como requisito hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones".

Como ha explicado el portavoz de Ciudadanos en la capital almeriense, Miguel Cazorla, el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece los requisitos para tener acceso a la condición de beneficiario de subvenciones públicas. Su apartado dos regula las causas excluyentes de tal condición siendo, una de ellas, "no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social".

Por su parte, el Reglamento que desarrolla esta Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, aclara, en su artículo 18, párrafos e) y f) que para ser beneficiarios deben cumplir el requisito de "no mantener con el Estado deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida", y "además, cuando el órgano concedente de la subvención dependa de una Comunidad Autónoma o de una entidad local, que no tengan deudas o sanciones de naturaleza tributaria con la respectiva Administración autonómica o local, en las condiciones fijadas por la correspondiente Administración"; y en su artículo 19 también aclara que los beneficiarios estarán al corriente de sus obligaciones de Seguridad Social "cuando no tengan deudas por cuotas o conceptos de recaudación conjunta con las mismas, o las derivadas del incumplimiento de dichas obligaciones de cotización o cualesquiera otras deudas con la Seguridad Social de naturaleza pública".

En opinión de Cazorla, en un contexto como el actual, en el que se ha agotado la capacidad de resistencia de cientos de miles de negocios y donde "cada día vemos cómo negocios, comercios y pymes almerienses, al igual que en el resto de España, se ven abocadas al cierre, es fácil imaginar que las empresas y profesionales que todavía subsisten lo hagan enormemente endeudados con, entre otros acreedores, la Seguridad Social y las administraciones tributarias".

En ese sentido, desde Ciudadanos sostienen que mantener el requisito de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones sociales y fiscales para poder ser beneficiario, por ejemplo, de subvenciones locales asociadas al COVID-19, parece una exigencia "desmedida, inoportuna y de muy difícil justificación en la presente coyuntura, algo que provoca que muchos autónomos y pymes se queden fuera".