Tres semanas de Cursos de Verano de la Universidad de Almería en un formato distinto al que se estaba acostumbrado han sido suficientes para que la institución académica demuestre la solidez, la modernidad y la gran capacidad de adaptación que ha tenido para sacar adelante unos seminarios de máxima calidad tanto por los ponentes como por las temáticas.

La Universidad de Almería fue de las primeras de España en aprobar un programa oline, convencida de que podía realizarse sin problemas, dada la experiencia que habían adquirido meses antes durante el confinamiento con las clases no presenciales, y comprometida con la sociedad. El equipo de gobierno, los directores de los cursos y los patrocinadores fueron valientes y asumieron un reto sin precedentes que, hoy, 20 días después de la inauguración del primer curso de esta atípica edición, ya se ha confirmado su rotundo éxito. Así lo corroboran los alumnos, cuyas opiniones han arrojado en los diferentes canales virtuales y todas son de satisfacción por las lecciones aprendidas; los propios directores que han visto cómo los seminarios que han diseñado han tenido una altísima demanda entre la población no solo de la provincia de Almería sino también de otras partes de España y del mundo, y los ponentes que han sido protagonistas durante estas tres semanas con charlas y conferencias de máximo nivel que han podido impartir online pero con un sistema que ha permitido no tener cortes ni interferencias. También los patrocinadores, como el Ayuntamiento de Almería, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Diputación Provincial han querido dar su enhorabuena a la Universidad de Almería y a todo el equipo que ha hecho posible el desarrollo de estos XXI Cursos de Verano en un contexto complicado provocado por la COVID-19 que se ha sabido aprovechar para abrir una ventana al mundo y mostrar que la UAL es una institución moderna y con tecnologías punteras para afrontar retos semejantes y alcanzar el éxito.

"Satisfacción y orgullo"

La directora de esta edición, la primera que se desarrolla de forma virtual, Amalia Magán, mostró ayer a Diario de Almería su “satisfacción y orgullo” por haber puesto el broche de oro a unos Cursos de Verano que han hecho historia. “Era un reto, hemos trabajado mucho durante meses tanto en competencias técnicas como teóricas y organizativas, todos hemos hecho un gran esfuerzo y al final se ha visto recompensado”. Magán, pese a no conocer aún las calificaciones que han dado los participantes en las encuestas de satisfacción que se han realizado durante estas semanas, ha sido testigo y ha recogido en directo durante cada seminario las buenas sensaciones de los alumnos. Como destaca, en total han sido 426 las personas que se han matriculado en los nueve seminarios que se han desarrollado, una cifra que ha superado todas las previsiones, teniendo en cuenta que al principio, nada más anunciarse y abrir el proceso de matriculación, se esperaban poco más de 200 participantes y la realidad ha sido más del doble. En estos cursos han sido 198 los ponentes y se han puesto en marcha iniciativas pioneras que están teniendo una muy buena acogida por parte de la sociedad. Son las ‘Charlas Abiertas’, conferencias de distintas temáticas en el marco de estos cursos de verano a las que tiene acceso de forma gratuita cualquier persona que esté interesada. Estarán disponibles hasta el próximo día 31 de julio y únicamente hay que entrar en la web oficial de los cursos de verano para poder acceder a ellas.

Amalia Magán, directora de los XXI Cursos de Verano de la UAL "Si el formato online ha llegado para quedarse en los Cursos de Verano de la UAL es un tema que estudiaremos en profundidad más adelante porque hay muchos factores que valorar por parte del equipo, no solo los cuestionarios (que serán orientativos), también otros aspectos que pueden influir en la decisión”

La directora de estos primeros Cursos de Verano online no quiere adelantar acontecimientos sobre la próxima edición de 2021. No obstante sí han indicado a Diario de Almería que la posibilidad de que puedan desarrollarse tanto de forma presencial como virtual “es un tema que estudiaremos en profundidad más adelante porque hay muchos factores que valorar por parte del equipo, no solo los cuestionarios (que serán orientativos), también otros aspectos que pueden influir en la decisión”. El rector, Carmelo Rodríguez, sí avanzó a este periódico que sin duda la modalidad online ha llegado para quedarse tanto en los cursos como en las clases académicas, sin llegar a especificar el alcance que pueda tener la tecnología a la hora de impartir la formación.