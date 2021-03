Un anciano de la Residencia de Mayores de El Zapillo ha dado positivo por COVID-19 a pesar de haber recibido ya las dos dosis de la vacuna de Pfizer, por lo que se considera que está inmunizado. Es el primer caso de este tipo que se produce en la provincia de Almería, aunque en España se han dado varios.

Según han confirmado fuentes de la Delegación de Salud, uno de los usuarios del geriátrico que ya había completado el proceso de vacunación ha dado positivo en un test PCR y hay otro de los mayores cuyo resultado es "no concluyente", por lo que se le ha repetido la prueba.

Desde Salud afirman que "estar ya inmunizado no supone que no puedas contagiarte, sino que tu cuerpo tiene los mecanismos para combatir la infección gracias a los anticuerpos creados". Así, aseguran que el anciano que ha dado positivo presenta unos síntomas leves y que no ha precisado hospitalización, sino que está aislado en la propia residencia siguiendo el protocolo habitual.

Solo 3 casos en residencias de toda Andalucía

Precisamente este martes en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la Consejería de Salud y Familias daba a conocer el informe sobre el estado de los centros sociosanitarios ante el coronavirus.

En la actualidad, con datos referidos al lunes, se mantienen en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía, de los que solo dos presentan algún caso positivo entre usuarios, lo que supone el 0,2% del total (el 99,8% está libre de Covid-19 en usuarios). Por su parte, otras tres contabilizan casos en trabajadores, por lo que los residentes no se han visto afectados y las plantillas han podido ser aisladas.

De forma pormenorizada, se contabilizan en las residencias de mayores de Andalucía un total de tres residentes positivos, de los que uno se encuentra ingresado; en el caso de los trabajadores, tres son casos confirmados.

Según los últimos datos aportados por Salud, referentes también al lunes, en total ya se han puesto 73.616 dosis en la provincia, de ellas 1.811 en el último día. De esas, 20.037 son personas que han recibido lasdos dosis y están ya inmunizadas (532 más que el lunes). Así pues, ya se ha inmunizado con vacunas al 2,75% de la población de Almería.