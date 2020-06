La pandemia del coronavirus en la provincia de Almería continúa en idéntica situación que hace dos días, según el informe de la Consejería de Salud y Familias publicado este martes 23 de junio sobre la evolución de la pandemia en la comunidad autónoma.

Mientras en España crece la preocupación por los posibles rebrotes, a la vista de lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, la provincia de Almería continúa teniendo buenos datos en este inicio de la 'nueva normalidad'.

Hoy la provincia ha sumado un positivo diagnosticado mediante test rápido, que deberá ser comprobado con el correspondiente test PCR antes de pasar a formar parte de los datos a nivel estatal. El acumulado de personas que han tenido el coronavirus es de 805, sumando los diagnosticados con PCR y test rápidos. Del total de casos, 533 se han diagnosticado por PCR (no varía esta cifra), que son los que contabiliza el Ministerio de Sanidad en los datos estatales.

Los casos activos, a punto de desaparecer

La enorme disminución de casos en las últimas semanas y el crecimiento del número de curados hacen que apenas queden ya casos activos en la provincia. A pesar de ello este martes hay un positivo más y no se han notificado nuevos curados, por lo que la cifra de personas aún infectadas aumenta a 12.

El porcentaje de curados es de más del 91% del total de los casos diagnosticados. En total, 740 personas en la provincia han superado la infección de SARS-CoV-2, el coronavirus procedente de China.

Un hospitalizado menos

Los hospitales de la provincia cada vez tienen menos pacientes con COVID-19. De hecho, el Hospital de Torrecárdenas ha anunciado este mismo martes que, por primera vez desde el inicio de la pandemia, no queda ni un solo ingresado con coronavirus, ni en UCI ni en planta. No obstante, aún no consta así en el recuento diario de la Junta de Andalucía que aún indica que quedan cuatro pacientes ingresados en la provincia. Mañana debería aparecer reflejado.

Hoy no ha habido ningún nuevo ingreso relacionado con la COVID-19. El total acumulado es de 246 ingresados desde el inicio de la pandemia. Por otro lado, Almería sigue siendo la única provincia con las UCI vacías. Desde el 30 de mayo no se notifica un ingreso en cuidados intensivos.

Finalmente, este lunes tampoco se ha notificado ninguna muerte relacionada con la COVID-19. En Almería han fallecido 53 personas: 22 en el Poniente, 17 en el área sanitaria de la capital y 14 en la zona del Levante, Almanzora y Los Vélez. La última muerte notificada fue el 31 de mayo.