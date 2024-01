Denuncian "estrés hídrico letal" en naranjos de Almería

El coordinador provincial del Partido Animalista PACMA en Almería, Eduardo Milla, ha alertado, a través de un comunicado de prensa, sobre el estado de deterioro de varios naranjos ubicados en la Avenida Pablo Iglesias, en la capital.

Milla señala que estos árboles están experimentando una caída de hojas "por encima de la esperada debido a la estación del año", llegando en muchos casos a perder "más de la mitad de su follaje", o directamente a morir.

Según los testimonios de los vecinos recogidos por la formación política animalista y medioambiental, estos naranjos "no reciben riego alguno", lo que ha generado un estrés hídrico letal para algunos ejemplares. Milla destaca la "irresponsabilidad" del Ayuntamiento de Almería al no proporcionar agua a los árboles, especialmente en un otoño extremadamente seco, con precipitaciones que no alcanzan ni el 25% de la media.

"Es intolerable que el Ayuntamiento esté descuidando los árboles que oxigenan la ciudad, especialmente en estas condiciones climáticas", enfatiza el coordinador. PACMA insta al Ayuntamiento a tomar medidas inmediatas para revertir esta situación y garantizar la salud de los naranjos afectados.