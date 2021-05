Denuncian la falta de seguridad en el escáner del pabellón postal de Almería

Según el sindicato SIPCTE, "desde hace una semana, sólo dos trabajadoras se encargan de hacer el trabajo de ocho, se da la circunstancia, de que una de ellas lo hace con un contrato de tan sólo cuatro horas". Aseguran que esto se debe a los constantes recortes de Correos.

"La situación es insostenible para los trabajadores del pabellón postal, recordemos que este es un centro neurálgico en Correos ya que se encarga de realizar la carga de camiones que salen desde Almería, las descargas que llegan a la capital, así como la preclasificación de miles de envíos", alegan.

“Hay días que parte de la correspondencia y paquetería no las podemos pasar por el scanner y se mandan a Granada ya que no hay tiempo material para hacerlo”, comunica el sindicato en un comunicado, argumentando que "esto es muy peligroso, ya que sería necesario por seguridad", al mismo tiempo que aseguran que "este ritmo de trabajo nos está rompiendo. Recordemos lo sucedido en las Elecciones en Madrid donde se detectaron fallos en la seguridad, y es que la jornada finaliza y no hay tiempo para más".

"En este momento en Almería es imposible asegurar el escaneo de todos los envíos", apostilla.

El sindicato SIPCTE presentó hace unos días escrito a la empresa exigiendo una solución inmediata, "Correos por su parte ha dado la callada por respuesta", aseguran.

Ante la denuncia de SIPCTE, la empresa Pública Correos dependiente del Gobierno, "en lugar de contratar decidió pagar horas extras a un trabajador del turno de la mañana. Es necesario que la Ministra de Trabajo ponga orden en las empresas públicas", explica el sindicato.

"Trabajadores de baja por estar agotados hasta la extenuación, esta es la realidad de un centro de trabajo donde el esfuerzo físico es agotador, pero al que Correos castiga una y otra vez con la falta de contratación o en precario, contratos de solo cuatro horas", manifiestan desde el sindicato.

Para el Sindicato SIPCTE no es aceptable que la empresa Pública Correos siga "maltratando a este personal y se les requiera un sobreesfuerzo que sobrepasa sus capacidades psicofísicas".

El sindicato SIPCTE va a poner estos hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo