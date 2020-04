Deseos de destrozar un balón a punterazos

20 de marzo, hace tan sólo unos días. 2:27 de la mañana (siete hora más en China). Vibra el móvil mientras al guasap llega un vídeo. Con los ojos pegados por las legañas, botón de descargar y de repente se abre una pantalla donde un hombre y una mujer, con sendas mascarillas tan grandes como las que usaban los forajidos en el Lejano Oeste cuando iban a atracar un banco, transmiten el siguiente mensaje,

“Hola, somos Fran y Victoria, almerienses que vivimos en China, en la ciuda de Xiaoyi, provincia de Shanxi. Aquí el coronavirus está remitiendo gracias a las medidas tan estrictas que se han tomado y al concienciamiento del pueblo chino. Creemos que es la única manera de frenar el contagio”, comienza Fran, entrenador de fútbol de Almería que lleva varios años trabajando en tierras asiáticas y, antes que ello, buen amigo del que les escribe gracias al balón.

“Hemos estado dos meses de confinamiento. Esto no quiere decir que vosotros estéis atrasados, es que es la única manera de frenar esto. Tenéis que quedaros en casa porque de esta manera no vais a contagiar a personas que sean pacientes de riesgo. Os lo decimos desde el corazón y la experiencia, es muy duro que un familiar se te muera y no puedas despedirte de ellos. ¡Quedaros en casa, esto no son unas vacaciones!”, continúa Victoria, su mujer, prácticamente rogándonos a los españoles, en un gesto que le honra. “Si salís, hacedlo como nosotros que hemos salido a comprar comida, con todas las medidas de protección. Os lo pedimos por favor desde China, donde ya sabéis que estamos ganando al virus”, finalizan.

Cincuenta y seis días recibiendo mensaje de ánimos de sus amigos y familiares de España, y ahora que vuelven a ver por dónde sale el sol y por dónde se esconde la luna, son ellos los que mandan fuerza y consejos desde la experiencia. “Os digo lo mismo que podía leer aquí en carteles que había en cada esquina: no salgas a la calle, no te reúnas, lávate las manos y ventila la casa. No hay más secretos”. Bueno, Fran sí tiene otro: “No les hagáis caso a las redes sociales, son excesivas, te encuentras barbaridades. Almería es como Xiaoyi, una ciudad alejada del foco principal del país, donde se están haciendo las cosas bien y por eso hay pocos contagios”.

Fran García, entrenador almeriense en China "Nos seguimos tomando la temperatura y nos registramos cuando entramos y salimos”

La vida de Fran, poco a poco, vuelve a normalizarse. No se pasó del confinamiento al libertinaje, la sociedad recupera su pulso venciendo cada día al miedo, eso sí, siendo precavida. “Aquí tenemos el WeChat, una especie de guasap que tiene una sección de noticias, donde se nos informaba de cómo iban las cosas y por donde nos enteramos de que levantaban el confinamiento. El primer día que salimos a la calle nos encontramos tiendas y restaurantes abiertos, estamos en torno al 60% de como era la vida antes del coronavirus”.

Este exentrenador de la UDA tiene claro lo primero que hará cuando el botón de reset mental haga su trabajo y las puertas de los colegios se abran con la normalidad de cada día, como en 2019, 2018, 2017... “¡Estoy deseando coger un balón y destrozarlo!”, su gran aliado cuando las cuatro paredes de su casa eran su mejor búnquer de seguridad.

Las mascarillas y los termómetros siguen siendo compañeros de esta pareja de almerienses, que la semana pasada se dieron un buen homenaje de comida asiática en su restaurante preferido, como bien se observa en la foto. “Han quitado algunas medidas de seguridad, como la separación de un metro, pero todavía hay muchas otras que se mantienen por si surgiera algún nuevo foco. Por ejemplo, todos Victoria y yo los días tenemos que enviar la temperatura a nuestros jefes, en los establecimientos, edificios públicos y en nuestro residencial registran nuestras entradas y salidas por si tuviera que avisarnos por si alguien con quien nos cruzamos diera positivo... Primera la seguridad ante todo”. ¡Qué fácil hubiera sido hacer bien las cosas en España cuando veíamos las barbas del vecino cortar.