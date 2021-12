Detenido tras una denuncia por una presunta agresión homófoba a joven en Almería

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre tras la denuncia realizada por un joven de 28 años que manifestó que había sido víctima de una agresión homófoba, al ser golpeado supuestamente por besar a su pareja.

La Comisaría Provincial de Almería ha informado de que esta supuesta agresión ha sido denunciada por la víctima y de que a raíz de la misma ha sido detenido un joven que esta mañana pasará a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado sábado 18 en la puerta de un "conocido pub de la capital almeriense".

La presunta víctima ha manifestado en sus redes sociales: "Me ha reventado una copa en la mano y en la cara. No es normal que yo esté en la puerta de una discoteca dándome un beso con mi futuro marido y llegue uno y me tire una copa en la cara".

El joven aseguró que estando en la puerta de dicho local un grupo comenzó a mirarlos mal y "como con odio" cuando comenzó a besarse con su pareja, añadiendo que uno de ellos intentó "reventarle" una copa en la cabeza.