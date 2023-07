Detenido un joven de 22 años acusado de robos en tres viviendas en Laujar de Andarax y Alcolea

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años acusado del robo en tres viviendas de Laujar de Andarax y Alcolea, en la provincia de Almería, tras encontraron en el interior de un vehículo en el que, además, transportaba diversas herramientas como martillos, cinceles, destornilladores, tenazas y guantes de plástico en el maletero. La investigación se inició tras las denuncias interpuestas por los propietarios de las viviendas el pasado mes de junio ante unos robos que "habían provocado alarma social entre los vecinos del Alto Andarax", según ha reconocido la Comandancia en una nota. Los agentes recogieron indicios en las viviendas donde se cometieron los robos y recabaron los testimonios de las víctimas y de varios vecinos. Asimismo, el pasado 26 de junio un testigo alertó de que había visto a tres personas en un vehículo "de gran cilindrada" que merodeaba por Laujar de Andarax "tocando en las puertas de varias viviendas para saber si estaban habitadas".

Tras realizar una búsqueda por la zona para identificar a dichas personas, la Guardia Civil localizó el vehículo estacionado en una de las calles de la población, abierto y con las llaves puestas. Al inspeccionar el coche encontraron a una persona "agazapada" en los asientos de la parte trasera así como una gran cantidad de herramientas. En base a datos de la investigación, el joven fue detenido como sospechoso de los tres robos en las viviendas denunciadas. No obstante, las pesquisas se mantienen abiertas y no se descartan más detenciones al no haber dado con sus acompañantes. Las diligencias junto con el detenido han quedado a disposición de un juez de Berja.