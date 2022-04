La Asociación de Párkinson de Almería reclama estadísticas oficiales

La entrada principal del Hospital Universitario de Torrecárdenas ha sido el escenario en el que la Asociación de Párkinson de Almería, APAL, entidad miembro de FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, ha desarrollado los actos centrales con motivo del día mundial de la enfermedad. Concretamente han desarrollado la lectura de un manifiesto al que ha puesto voz Jesús Olivares, neurólogo jefe de la unidad de trastornos del movimiento del hospital. El texto ha hecho referencia entre otras cuestiones a la necesidad de hacer visible el impacto que la enfermedad tiene en las miles de personas que en todo el territorio nacional la padecen, por ello APAL se ha acogido a la campaña #La Otra Cara del Párkinson para visibilizar que esta enfermedad afecta de manera distinta a las personas jóvenes, a las mujeres, a las personas mayores, a las familias y las personas cuidadoras o incluso a aquellas que viven en poblaciones más rurales.

Por ello se hace más necesario que nunca que existan datos reales del número de afectados y que se creen estadísticas oficiales que permitan crear políticas públicas de atención coordinadas en todas las comunidades. En este sentido, la Presidenta de APAL, María González ha afirmado durante su intervención que en nuestra provincia existen datos aproximados que sitúan la prevalencia de la enfermedad en unas 2.000 personas.

En Almería hay unas 2.000 personas afectadas con esta enfermedad según las investigaciones de la Asociación de Párkinson de la provincia

Por otra parte ha trasladado que "hoy no es un día de celebración, sino un día de reivindicación y sensibilización de la población, para que sepan lo que realmente es el Párkinson ya que la gente lo desconoce mucho. La enfermedad de Párkinson siempre se asocia a los temblores, y eso son los problemas motores, pero luego están los no motores que son muchísimo más importantes que los otros y se desconocen, como la pérdida de equilibrio, la depresión o que no se duerme bien" ha explicado González.

Desde el Hospital Universitario, su subdirector gerente, Felipe Cañadas ha mostrado su apoyo a la asociación, con quien se reúnen trimestralmente para conocer sus necesidades. El delegado territorial de Salud y Familias, Juan De la Cruz Belmonte, ha destacado el papel de las asociaciones y “la importancia de conocer la mirada desde cada uno de los sectores implicados y también desde dentro de la propia enfermedad y actuar en consecuencia primando la atención sanitaria de las personas afectadas".

La diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, ha resaltado el apoyo de la Diputación en la celebración de esta efeméride. “Hoy es el Día Mundial del Parkinson y es fundamental dar visibilidad a esta enfermedad y hacerlo en Torrecárdenas, el hospital de referencia de toda la provincia, para hablar también de la investigación y la detección precoz. Poder conocer en qué consiste y que cuanto antes se tomen las medidas oportunas para reducir los síntomas. Quiero felicitar a la Asociación por el trabajo que realiza los 365 días del año en todo el territorio provincial para apoyar a las personas que tienen diagnosticado Párkinson".