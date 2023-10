"Queremos cambiar nuestra Universidad para avanzar con más ambición, con más justicia y que el centro de la actividad sean las personas"

Ha comenzado la campaña... serán quince días intensos hasta ese 6 de octubre en el que las urnas decidirán quién será el próximo rector de la Universidad de Almería. ¿Cómo está viviendo este proceso?

Con mucha emoción y anécdotas muy divertidas. Ayer mismo me pidieron un autógrafo por primera vez en mi vida, y no supe ni qué contestar. Y es cierto que a raíz de la campaña se habla de nuestras propuestas y de nuestro equipo en toda la Universidad, e incluso en Almería, pero no deja de ser sorprendente la cercanía y el cariño que nos está transmitiendo la comunidad. Con todo, nosotros somos plenamente conscientes de la responsabilidad que conlleva haber generado una ilusión tan grande, con un proyecto de cambio que ahora mismo está encabezando las elecciones.

El próximo rector recibirá una UAL histórica, no solo por el prestigio que hoy tiene internacionalmente, sino también por otras metas alcanzadas en la última legislatura como es la Universidad Europea, el haber logrado ese edificio emblemático en el centro de la ciudad, el espacio cedido a la institución académica en el histórico Hospital Provincial, y sobre todo también por el nuevo modelo de financiación de las universidades que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado martes... Hábleme de todos estos avances y cuál es su plan para cada uno de ellos…

Esto último que comentas es de capital importancia para nosotros, de hecho fuimos los primeros en ponerlo sobre la mesa en el debate público de la UAL. Pero ahora mismo solo se conoce el marco general, falta la letra pequeña. Y ahí nuestra apuesta es muy clara, queremos ser la universidad andaluza que más rendimiento le saque a la parte variable del nuevo modelo de financiación. Y para conseguirlo planteamos importantes transformaciones en política científica, en transferencia y en la docencia y las evaluaciones.

Por otra parte, nuestra responsabilidad principal es formar al estudiantado en las competencias necesarias para contribuir al desarrollo y al progreso de nuestro entorno. La proyección social también va a ser un elemento esencial en el que la universidad se involucrará de manera activa y responsable, y, en este sentido, las nuevas instalaciones de la UAL en el centro de la ciudad catalizarán el vínculo entre la academia y la sociedad de Almería. Además, en nuestro programa de gobierno se contempla la creación del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Almería (CICUAL) en el nuevo edificio del Paseo. Igualmente, revitalizaremos el casco histórico llenando de vida el antiguo Hospital Provincial, dando cumplimiento a una nueva misión que la recientemente aprobada Ley Orgánica del Sistema Universitario encomienda a la Universidad, como es la formación a lo largo de la vida.

Sin duda, la Universidad Europea UNIgreen, coordinada por la UAL, nos ofrece grandes oportunidades para dar un salto de calidad que sitúe a la UAL en un escaparate internacional privilegiado, creando nuevas titulaciones conjuntas internacionales. Tenemos que poner en valor que aquí viene a estudiar todo el Mediterráneo.

Una invitación a participar en los comicios Diego Valera asegura que "nunca" ha pedido el voto, que implica un compromiso con fecha de caducidad, el día 6 de octubre. Sentencia que "nosotros queremos la participación e implicación de la comunidad antes, durante y después de las elecciones. Porque para poner en marcha los cambios que estamos planteando, necesitamos caminar todas y todos juntos hacia un nuevo horizonte compartido. Además, la comunidad universitaria va a poder escoger entre continuidad y cambio. En ese sentido, la diferencia entre ambas candidaturas es tan evidente. En este momento aspiramos a obtener la mayoría en los tres sectores que componen la comunidad universitaria, y la campaña nos ha servido para poder dar a conocer nuestro proyecto y nuestro equipo, algo que nos ha permitido sumar a muchas personas a nuestra candidatura".

¿Qué significa para la UAL este nuevo modelo de financiación, de qué se va a beneficiar, cuánto va a recibir más y en qué piensa invertirlo?

Como te decía antes, faltan por negociar los indicadores del nuevo modelo, donde la UAL debe reivindicar sus singularidades, y eso lo voy a defender como rector con toda la firmeza del mundo. Sobre lo otro que me preguntabas, nuestras prioridades de inversión de toda la financiación extra que aspiramos a captar, tanto pública como privada vía transferencia, son la estabilización y promoción de la plantilla, la desburocratización de la actividad universitaria y la humanización de la gestión, la mejora de las infraestructuras docentes y de investigación, el relevo generacional y el apoyo al estudiantado vulnerable.

Resume brevemente diez objetivos de su programa electoral, las claves prioritarias.

Nuestro programa incluye 765 acciones promovidas directamente por la comunidad universitaria, pero, si tuviera que resumirlo, te diría que nuestras prioridades coinciden con las que comentaba antes. Por eso estamos decididos a captar más financiación, porque es la única forma de crecer como universidad de forma justa y realista. Además, hay otras cuestiones clave para nosotros, como la conexión con la sociedad, que se ha visto muy mermada en los últimos años; la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que es mucho más que informes en un cajón; la internacionalización de toda la actividad universitaria, no solo grandes hitos puntuales; el acercamiento de la UAL al mar y la introducción de nuevas titulaciones y actividades asociadas a ello.

"Somos plenamente conscientes de la responsabilidad que conlleva haber generado una ilusión tan grande, con un proyecto de cambio que ahora mismo está encabezando las elecciones"

¿Qué es lo primero que hará si logra el respaldo mayoritario en estas elecciones?

Las personas son el motor de nuestra candidatura, por eso serán las destinatarias directas de nuestras primeras actuaciones. Nosotros defendemos una universidad con orientación humanista, frente a quienes se empeñan en entenderla de otra manera. Se puede observar en nuestro programa de gobierno la importancia que hemos concedido a la igualdad y a la inclusión, al compromiso social, a la comunicación y a la cultura como parte de nuestra obligación con el progreso de la sociedad. Desde el minuto uno, mejoraremos el día a día de toda la comunidad universitaria. Por eso, en los primeros meses de mandato, abordaremos aspectos tan demandados como la reducción de la carga burocrática, el teletrabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar, la racionalización y mejora del calendario académico, la interrelación con el tejido productivo y social almeriense, la potenciación de la investigación y la transferencia e intercambio de conocimiento.

Hay que ser valientes e identificar cuándo conviene cambiar. Nosotros queremos cambiar nuestra Universidad para avanzar con más ambición, con más justicia y poniendo en el centro de toda nuestra actividad a las personas, recuperando el orgullo de pertenecer a una institución que contribuye a mejorar la sociedad.

¿Cuál es el futuro que Diego Valera ha diseñado para la UAL?

Bueno, la LOSU ha introducido bastantes cambios que debemos tener en cuenta. Ahora, con los mandatos únicos de seis años, tenemos la oportunidad de plantear desde el Rectorado proyectos más ambiciosos y de largo recorrido, pero no hay que perder de vista lo largo que se puede hacer un mandato tan extenso sin un cogobierno real y sin nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, nos hemos comprometido a que el informe del rector ante el Claustro tenga que ser votado, y así lo trasladaremos a los Estatutos. Intentando concretar lo que preguntabas, no podemos conquistar el futuro con los nombres del pasado. Nosotros queremos un cambio para la UAL que abra una nueva etapa ilusionante, con cuestiones tan sencillas como dotar de tiempo y recursos a nuestro PDI y PTGAS para que pueda hacer lo que mejor sabe, y ofrecer más oportunidades a nuestro estudiantado, para que puedan labrarse una vida próspera.

"Estamos muy satisfechos con el proceso participativo que impulsamos hace meses, y que incluso ha servido de inspiración al resto. Al final, la UAL siempre gana cuando se le da la palabra a su comunidad"

Ha optado por un programa abierto... ¿Cuántas ideas le han llegado en este periodo de sondeo de los distintos sectores de la comunidad universitaria y cuántas ideas ha sumado a las que usted ya tenía? ¿Ha habido alguna que le haya sorprendido o inesperada?

Pues no podría darte un número exacto, porque muchas de las acciones que planteamos tienen una autoría compartida. Nuestras primeras propuestas han sido muy enriquecidas por la participación directa de la comunidad universitaria. Por eso decimos que nuestro programa es fruto de la inteligencia colectiva de la UAL, que es muy potente. Eso nos ha llevado a tener un programa de cambio, muy ambicioso, y con una solvencia incuestionable. Lo que no quita que hayamos recibido propuestas de todo tipo, aunque, como es lógico, cuando se tiene un modelo de universidad claro y bien definido, no todo cabe. Pero nosotros estamos muy satisfechos con el proceso participativo que impulsamos hace meses, y que incluso ha servido de inspiración al resto. Al final, la UAL siempre gana cuando se le da la palabra a su comunidad.

¿Mantendrá ese porcentaje de presupuesto que con el gobierno de Carmelo Rodríguez ha decidido la comunidad universitaria en qué gastar? Es lo que Rodríguez llama el presupuesto participativo....

Creo que la participación de la comunidad universitaria no debería restringirse solo a cuestiones puntuales, y que las decisiones importantes deberían contar con la participación de los centros, de los departamentos, de los representantes de los trabajadores y de la representación estudiantil.

Ha hablado en varias ocasiones de nuevos espacios para los estudiantes, que son en definitiva los principales protagonistas de la Universidad de Almería... ¿Qué proyectos tiene en mente?

El estudiantado es la razón de ser de la Universidad. Sin ellos y ellas esto sería solo un centro de investigación y no una universidad. En este sentido, creemos que el estudiantado necesita más oportunidades y apoyo institucional para poder progresar académicamente. Sobre todo el estudiantado vulnerable y el que tiene una mayor carga laboral o personal. Tenemos que adaptar el campus a la vida universitaria y no al revés. Y resulta estratégico mejorar la empleabilidad y las opciones de emprendimiento del estudiantado. Queremos que puedan tener el mejor desarrollo personal y profesional gracias a su paso por la UAL.

"No me planteo, como tal, la construcción de una Facultad propiamente dicha en Torrecárdenas. Lo adecuado sería hablar de instalaciones singulares con fines docentes e investigadores"

No puedo dejar de preguntarle cuál es la previsión que tiene para la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud en los terrenos que el Ayuntamiento ha cedido a la Universidad de Almería junto al Complejo Hospitalario Torrecárdenas. ¿Comenzará a construirse en los próximos años si logra el rectorado? ¿Qué supondrá esta iniciativa? ¿Se podrá invertir en este proyecto parte del presupuesto que se inyectará a la UAL con el nuevo modelo de financiación?

En este caso no se plantea, como tal, la construcción de una Facultad propiamente dicha en Torrecárdenas. Lo adecuado sería hablar de instalaciones singulares con fines docentes e investigadores, que evidentemente estarán vinculadas a todas las titulaciones que se imparten en Ciencias de la Salud. Para poner en marcha estas instalaciones tenemos que llegar a un acuerdo con el SAS, y lo interesante del nuevo modelo de financiación en este sentido es que su cuarta componente contempla la creación de instalaciones singulares, que podrían recibir financiación adicional. Exactamente lo que pretendemos hacer en Torrecárdenas.

¿Contempla una ampliación del campus universitario? Ahora puede que no sea necesario pero de cara al futuro...?

Con los nuevos edificios en la ciudad, que aún tenemos que recepcionar, equipar y poner en funcionamiento, y con nuestra apuesta decidida por acercar la Universidad al mar, ampliaríamos notablemente nuestra capacidad para atraer estudiantado local, nacional e internacional. Esa es la línea que vamos a seguir.

¿Cree que es necesaria una ampliación o cambios en el mapa de titulaciones de la UAL?

Sin duda. La actualización de nuestros títulos es de vital importancia en una sociedad efervescente en pleno cambio tecnológico y cultural. Nuestro contexto requiere que la universidad se adapte a los cambios para seguir siendo útil y atractiva. Queremos aprovechar todo nuestro potencial, implantando la titulación de Ciencias del Mar, y, además, crearemos un nuevo Observatorio de Prospectiva y Oportunidades Formativas, que nos permitirá anticipar las necesidades y tendencias de la sociedad y el tejido productivo, para obtener nuestro propio mapa de titulaciones de la UAL.

La investigación es clave para el desarrollo de la sociedad... ¿Cuál es su plan en este sector?

La actividad investigadora de la Universidad de Almería ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Y eso ha sido posible gracias al trabajo incansable de nuestros investigadores e investigadoras. Sin embargo, este crecimiento no ha estado acompañado por la correspondiente dotación de recursos humanos por parte de nuestra institución. Y esto ha derivado en una sobrecarga de trabajo, que ha afectado a la productividad científica de nuestros grupos de investigación. Por eso, se necesita una dotación justa y suficiente para gestionar los procesos en el Servicio de Gestión de la Investigación (SGI). Además, se requiere una mayor dotación de recursos humanos y económicos que nos permita pasar de un sistema basado en la tramitación y justificación, a un nuevo sistema de funcionamiento, proactivo y de acompañamiento de la actividad investigadora, para trabajar con motivación y no perder oportunidades de financiación nacionales e internacionales.

Por otra parte, la retención y captación de talento es uno de los pilares fundamentales que la UAL debe potenciar en los próximos años. Actualmente, no existe un plan de estabilización de personal investigador aprobado por el Consejo de Gobierno. Esto hace que investigadores e investigadoras con talento y proyección tengan una gran incertidumbre en cuanto a su futuro, y finalmente opten por trasladarse a otras universidades que sí disponen de una propuesta de estabilización.

¿Qué novedades le esperan a los estudiantes, al personal de administración y servicios, a los docentes... con Diego Valera? Resume con palabras clave y explicando brevemente cada una de ellas.

Lo hemos dicho en todos los foros, la nuestra es la candidatura de las personas, en plural. Voten lo que voten, y pertenezcan al colectivo que pertenezcan. El PDI, el estudiantado y el PTGAS se van a encontrar la puerta del rector siempre abierta, sin cortafuegos. Además, a nuestra plantilla queremos darle certezas, un trato justo y oportunidades para crecer profesionalmente. Y el estudiantado va a encontrar en nuestro mandato más oportunidades para culminar con éxito sus estudios, y también para alcanzar sus metas personales y profesionales. En definitiva, la comunidad universitaria va a encontrar con nosotros una institución vertebrada por el cogobierno, la transparencia y la eficiencia.