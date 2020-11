La Diputación de Almería conmemora el 25 de noviembre con actividades en 47 municipios de la provincia

La Diputación Provincial ha hecho hoy un llamamiento a toda la sociedad almeriense para que una su voz contra cualquier tipo de violencia que se ejerza hacia las mujeres. Hoy, 25 de noviembre, se ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la Institución Provincial ha impulsado diferentes iniciativas en distintos puntos de la provincia para concienciar sobre esta realidad.

En el exterior del Palacio Provincial se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género en España en el que ha participado el presidente de Diputación, Javier A. García; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, miembros de la Corporación Provincial, así como otras autoridades, representantes sindicales y trabajadores de la Institución.

El presidente ha mostrado el firme compromiso de la Diputación en la lucha contra la violencia de género y en el apoyo a las víctimas de esta lacra social. Javier A. García ha afirmado que “la violencia contra las mujeres es una de nuestras principales preocupaciones como Gobierno de la provincia. Estamos al lado de las víctimas, de todas y cada una de las mujeres que sufren esta violencia y hacemos un llamamiento a todos los almerienses para que se conciencien sobre esta realidad y que, ante cualquier caso de violencia del que sean testigos, denuncien”.

A su vez, el presidente ha expuesto que en lo que va de 2020 “en el conjunto del país nos han dejado 41 mujeres y 3 menores por la violencia machista en España. No podemos permanecer impasibles ante esta situación y no podemos bajar nunca la guardia. Aquí no cabe ningún tipo de tolerancia ni ambigüedad frente a esta violencia que pueda existir en nuestra provincia o en cualquier lugar de España. Pido unidad a todas las administraciones y fuerzas políticas para vencer a esta lacra y que ninguna mujer se sienta atacada por el mero hecho de ser mujer”.

En este sentido, Javier A. García ha elogiado el trabajo que desde el Área de Igualdad de Diputación se lleva a cabo para la atención y protección para mujeres y menores víctimas de la violencia de género en la provincia. Una de estas acciones se centra en la atención individualizada a través de líneas telefónicas y dispositivos de teleprotección. En lo que va de 2020 se ha atendido a 245 mujeres en 1.434 intervenciones en materias jurídica, psicológica, social y laboral.

Por otro lado, la Diputación también presta una atención integral a las víctimas que se articula a través de tres niveles. El primero de ellos es el Centro de Atención Inmediata (CAI). En 2020 han ingresado en él 48 mujeres y 24 menores (27 en la provincia y 21 en la capital). En la actualidad en el CAI se atiende a 6 mujeres y 2 menores.

Los otros dos niveles de la atención integral gravitan en torno al Programa de recuperación de víctimas, que este año ha contado con 18 mujeres y 8 menos, y por los pisos tutelados que tienen la utilidad de ofrecer un hogar funcional y temporal a las víctimas. En la actualidad se atiende a una mujer y dos menores.

Pero la red de recursos de la Diputación para mujeres y menores víctimas de violencia de género va mucho más allá y se extiende a través de iniciativas como el Programa de intervención multidisciplinar dirigido a usuarias de dispositivos de teleprotección, ayudas asistenciales a mujeres víctimas, programas dirigidos a mujeres y menores acogidos en la red de recursos o la puesta en marcha de talleres de apoyo psicosocial o de promoción laboral.

Sensibilización a través del deporte

Además de la convocatoria del minuto de silencio, la Diputación de Almería ha impulsado la celebración de numerosos actos de sensibilización en la provincia este 25 de noviembre. El primero de ellos ha tenido lugar en el Pabellón de Deportes Moisés Ruiz. En este espacio, con el objetivo de concienciar a la población juvenil y adolescente en la prevención de la violencia de género, se ha celebrado una actividad con representantes de los principales clubes deportivos de categoría máxima y submáxima de la provincia:

1- Club Voleibol Unicaja Almería

2- Unión Deportiva Almería

3- Club Balonmano Roquetas

4- URA Almería

5- Club Baloncesto Almería

6- CD Volley Almería Grupo 2008

7- CD Mintonette Almería

8- CD Urci Almería

La diputada de Deportes, María Luisa Cruz, y la diputada de Igualdad, Carmen Belén López han entregado a los representantes de estos clubes unas bolsas de deporte con material divulgativo de la campaña del 25 de noviembre consensuada entre las ocho diputaciones andaluzas. Las diputadas han presentado además el spot de esta campaña que se presenta bajo el lema: “Los tiempos cambian, ¿y tú? Nuestras vidas dependen de ello”.

Además, la Institución Provincial ha promovido otras propuestas en varios municipios. En Gádor, Mojácar y Dalías se han celebrado diferentes iniciativas en las que se han leído manifiestos a favor de esta conmemoración y se ha presentado el spot de la campaña de las diputaciones andaluzas o, en el caso de Gádor, se ha presentado la página web ‘Gádor contra la violencia de género”.

Por último, a través del Plan de Asistencia Económica de la Diputación Provincial para 2020 a municipios para actos conmemorativos de este día se han impulsado actividades en 40 localidades: Adra, Alcolea, Alhabia, Almócita, Benahadux, Berja, Canjáyar, Cantoria, Carboneras, Cuevas del Almanzora, El Ejido, Enix, Felix, Fines, Fuente Victoria, Gérgal, Huécija, Huércal Overa, Íllar, Instinción, Laujar de Andarax, Los Gallardos, Lubrín, Macael, María, Nacimiento, Olula de Castro, Olula del Río, Oria, Purchena, Santa Cruz de Marchena, Senes, Serón, Sierro, Taberno, Velefique, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Vera, Viator.