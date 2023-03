Diputación reivindica a las ‘mujeres del cine’ en el 8 de marzo

La Diputación Provincial de Almería ha celebrado el ‘Día Internacional de las Mujeres’ vinculando la igualdad a una de las industrias que tiene un eterno idilio con nuestra tierra: el cine. El Teatro Cervantes ha acogido la Mesa Redonda ‘Mujeres de Cine’ en la que se ha reflexionado sobre el papel que desempeña la mujer en esta industria con cuatro grandes profesionales de prestigio nacional e internacional: Marta Robles (periodista, escritora y directora corto "La chica a la que no supiste amar"), Inés de León (directora de "A todo tren 2", guionista y actriz), Mina El Hammani (actriz en la serie "Élite", "El Príncipe" y directora corto 30 segundos) y Bárbara Goenaga (actriz).

El encuentro, organizado por el Área de Igualdad, está dirigido los representantes de las 83 asociaciones que conforman el Consejo Provincial de Mujeres y también ha contado con la participación del presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, la diputada Igualdad, Nuria Rodríguez y el periodista Juan Gabriel García que ha moderado este encuentro.

El presidente de Diputación ha agradecido a las cuatro grandes invitadas su presencia en Almería para participar en este relevante acto: “Con esta actividad queremos manifestar que para la Diputación de Almería, nuestra premisa más importante es que todas las personas, independientemente del color de nuestra piel, credo, lugar de residencia o sexo, tengamos acceso a las mismas oportunidades”.

Además, ha recordado que “nuestro gran objetivo como institución es igualar oportunidades entre almerienses sin hacer ninguna distinción y que todas esas oportunidades se traduzcan en riqueza, empleo y prosperidad en nuestra provincia”.

Cuatro mujeres, una lección de vida

En lo referente a la industria cinematográfica, indisolublemente unida a nuestra provincia, ha asegurado que estas cuatro mujeres “nos vuelven a dar una lección de vida compartiendo las experiencias, emociones y esfuerzos que las han llevado a ser referentes en diferentes ámbitos de la industria audiovisual española”. Del mismo modo, ha recordado que “si bien se siguen dando nuevos pasos para reducir la brecha de género que existe en este sector gracias a estas mujeres”, lo cierto es que hoy en día las películas dirigidas por mujeres reciben la mitad de financiación que las de los hombres y que en 2021 sólo un 32 % del total de los profesionales de la industria eran mujeres.

Marta Robles ha explicado que lleva décadas trabajando en los ámbitos de la literatura, el periodismo y, ahora, puntualmente en el cine: “Al final todo son reflejo de la propia sociedad. No somos distintos en la literatura, en el arte o en el periodismo, mientras que en la calle haya desigualdad, habrá en todos los lugares. Cuando tenía 28 años dirigí mi primer programa y no pude firmarlo por ser mujer y joven, un reflejo de la sociedad de ese momento”.

Bárbara Goenaga ha explicado que debido a que comenzó a trabajar en la industria cinematográfica con 3 años “mi profesión soy yo misma”. “Llevo toda mi vida trabajando y jamás he trabajando con una mujer directora. A lo largo de los años he trabajado con productoras, guionistas, pero nunca con una directora, y he de decir que poco a poco hay más peso de la mujer en la profesión. Si los que escriben, dirigen y producen son hombres sólo hay un punto de visto. Lo que ocurre en el cine es sólo un reflejo de la sociedad, donde existe un techo de cristal”, ha explicado.

Por su parte Inés de León ha hecho una reivindicación: “Quiero que en este tipo de mesas redondas en las que sólo participan las mujeres, también estén los que tienen la solución: los hombres. Hay que preguntarles a ellos porque no contratan ni producen cine hecho por mujeres”, ha explicado

Mina El Hammani ha asegurado que el cine es un mero reflejo de la sociedad actual: “Monté una productora porque desde que era joven sabía que quería hacer infinidad de personajes y mi origen marroquí me ha condicionado muchísimo. He tenido que luchar un poco más por ser mujer y además de origen marroquí. He sufrido racismo y machismo. Por eso, he fundado una productra donde no importa el origen o el sector del actor o la actriz”. Mina El Hammani; Actriz de teatro, cine y televisión, conocida a nivel mundial por su trabajo en Elite (Netflix), Mina lleva diez años trabajando en series como El príncipe, El internado: Las Cumbres, o en la producción de la BBc ‘The state’, entre otros muchos proyectos de todo tipo. Ha creado su propia productora: Quiet Producciones y dirigido su primer cortometraje: 30 Segundos.

Bárbara Goenaga se ha convertido en una de las actrices más consolidadas del cine y las series españolas desde que debutó a los 3 años en la serie ‘Bai Horixe’. Nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación por su papel en ‘Oviedo Express’, hemos disfrutado de ella en títulos como ‘Los cronocrímenes’, ‘El regalo de Silvia’, ‘Súpernormal’, ‘La noche más larga’ ‘Sin límites’ o ’70 binladens’.

Inés de León es directora y guionista de cine y publicidad, y también ha desempeñado trabajos como actriz. Ha dirigido los largometrajes ‘¿Qué te juegas?’ y ‘A todo tren dos’ y ha realizado campañas y fashion films para marcas como Gaultier, Levi’s, Lancome, Chanel, Gucci o Guerlain

Marta Robles es una de las grandes periodistas, comunicadoras y escritoras de nuestro país desde hace más de tres décadas con una contrastada experiencia en prensa escrita, radio y televisión. Como escritora, su última obra es ‘Lo que la primavera hace con los cerezos. Historias de amor y desamor de grandes creadores’ y como cineasta ha escrito y dirigido un corto basado en su novela ‘La chica a la que no supiste amar’ que ha obtenido el premio a la mejor dirección en el festival de cortometrajes de Jaén contra la violencia de género.

Consejo Provincial de Mujeres

También en el Teatro Cervantes, previamente la mesa redonda, se ha cabo la Junta de Gobierno y Plenario del Consejo Provincial de Mujeres donde se ha aprobado la memoria de 2022, se ha presentado la campaña conjunta de las ocho diputaciones andaluzas para el 8 de marzo y se ha leído el manifiesto por el Día Internacional de la Mujer.

El Consejo Provincial de Mujeres se creó en 1997 para potenciar el tejido asociativo femenino almeriense. En la actualidad está compuesto por 83 asociaciones de la provincia que materializan sus principales objetivos como los de fortalecer la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, potenciar la colaboración institucional con la sociedad civil, visibilizar el papel de la mujer en la provincia, potenciar a la mujer del entorno rural y erradicar la violencia hacia las mujeres.