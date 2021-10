Distrito Almería celebra la inmunización con un baile en Tik Tok

El Distrito Sanitario Almería celebra la inmunización de más del 90% de la población Diana. Varios sanitarios que han venido desarrollando parte de su trabajo en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, punto de vacunación por excelencia en Almería capital, han creado un original vídeo subido a la plataforma Tik Tok.

En él, además de bailar al ritmo de la canción 'My bestie and your bestie' que tan buenos momentos ha dado en la plataforma, aunque esta vez por una mejor causa, la de la inmunización por inoculación de la vacuna. Gracias a todos los sanitarios que han estado ahí y que siguen estando para mantener a la población lejos del dichoso virus.