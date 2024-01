El Distrito Sanitario Almería incorpora un segundo mamógrafo para el diagnóstico del cáncer de mama

El Distrito Sanitario Almería, ha incorporado un nuevo equipo de última tecnología para el diagnóstico del cáncer de mama. Un mamógrafo digital de última generación que proporciona una imagen de mayor precisión diagnóstica a la vez que se reduce la dosis de radiación que reciben las pacientes. Además, el aparato ofrece la posibilidad de realizar mamografía en 3D (tomosíntesis), mamografía con contraste y biopsia 3D. Un segundo equipo que llega para mejorar el diagnóstico del cáncer de mama a través del programa de cribado que lleva a cabo el Distrito.

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha visitado la Unidad en la que se ha habilitado una nueva sala, donde se ha instalado el segundo equipo situado junto al anterior, en la planta baja del Centro Periférico de Especialidades Bola Azul. Para Belmonte, “esta nueva dotación viene a reforzar el programa de detección de cáncer de mama del Distrito Sanitario Almería con el fin de combatir esta enfermedad”. “Se trata de una inversión en la salud y el bienestar de las mujeres almerienses”. “La investigación, la atención sanitaria y el acceso a los cribados son pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama”, ha indicado.

El Programa de detección de cáncer de mama del Distrito Sanitario Almería está compuesto por una unidad administrativa para gestionar y citar a la población diana, así como de un equipo técnico para realizar las pruebas diagnósticas, que se ampliara con la puesta en funcionamiento del nuevo mamógrafo. Actualmente se realizan una media de 90 pruebas diarias en horario de 8:00 a 21:00 horas de lunes a viernes. A lo largo del pasado año 2023 se alcanzó al 97% de la población diana: 20.102 mujeres con edades comprendidas entre 50 y 71 años, que se ampliará próximamente también a 47,48 y 49 años, sin patología mamaria previa. El nuevo mamógrafo supone una inversión total de 350.900 euros, de los cuales son susceptibles de ser financiados por fondos europeos un total de 175.450. Para la instalación de este segundo equipo, el Distrito ha tenido que adecuar la sala mediante obras de acondicionamiento por un importe de 29.000 euros.

Detección precoz cáncer de mama

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres andaluzas. Con los conocimientos disponibles en la actualidad no es posible llevar a cabo medidas para evitar que la enfermedad aparezca, pero se puede detectar en fases tempranas cuando aún no ha producido síntomas y, aplicando el tratamiento adecuado, conseguir mejorar el pronóstico y aumentar la supervivencia. La forma más eficaz de detectar precozmente el cáncer de mama es realizar mamografías periódicas a mujeres de una determinada franja de edad, en las que aún no se han presentado síntomas.

El programa de detección precoz consiste en la realización de mamografías cada 2 años a la población femenina residente en Andalucía invitada. Las mujeres son citadas mediante carta que reciben en su domicilio para acudir a una Unidad de exploración mamográfica específica en donde se hacen dos placas por mama. El resultado lo recibe la interesada por correo y en el caso de que deba ser derivada al hospital para completar el estudio o para realizar algún tipo de tratamiento también recibirá dicha cita por correo