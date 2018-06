Doble atropello mortal de un peatón con fuga del conductor

Un homb re de 40 años de edad falleció en la noche del lunes, poco antes de las once, en una carretera de El Ejido después de ser atropellado dos veces. El conductor del primer vehículo se dio a la fuga, por lo que la Guardia Civil ejidense intenta dar con su paradero. Fuentes del Instituto Armado informaron ayer a EFE que sobre las 22:40 horas de la noche los agentes tuvieron conocimiento del siniestro, ocurrido en la carretera AL-9006 de Los Alcores, a unos dos kilómetros de la población de Almerimar en dirección a San Agustín. Al parecer, un primer vehículo golpeó al hombre y huyó del lugar, por lo que se desconoce si la víctima, de origen magrebí, murió en el momento porque poco después fue atropellado de nuevo por un segundo automóvil. El conductor de este segundo vehículo si permaneció en el lugar y ha dado negativo en las pruebas de drogas y alcohol que le fueron realizadas. Por ello, la Guardia Civil ha iniciado una investigación para dar con la primera persona que atropelló a la víctima. Han precisado que el muerto era un peatón y no un ciclista, como había trascendido inicialmente, ya que iba "arrastrando" una bicicleta pero no montado en ella. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron avisados por el centro de coordinación efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios de EPES. El equipo médico certificó la muerte de la víctima en el lugar del atropello, según han apuntado fuentes de Policía Local y sanitarios al 112 de Andalucía