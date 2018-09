3XXIII Domingo del Tiempo OrdinarioEl Señor nos conceda escuchar su palabra y poder anunciarla

Cuando nos acercamos a la lectura de los evangelios, en ellos descubrimos encuentros del Señor con personas de distinta índole; son experiencias en las que, como decía San Agustín, contemplamos el sentido de la encarnación, que no es otro que el encuentro liberador entre la misericordia de Dios y la pobreza y el pecado del hombre. En el evangelio que hoy leemos, nos cuenta San Marcos que le acercan un sordo que apenas podía hablar, para que lo cure. En la mentalidad de la época, la sordera y la mudez pertenecían al tipo de enfermedades que eran consideradas un castigo. Quien las sufría era visto como un pecador.

Por eso, este encuentro nos desvela mucho acerca del misterio de la persona de Jesús, y de lo que significa su anuncio del Reino. Aquellos que han sido excluidos y rechazados, aquellos que experimentan el dolor de tantas formas, ahora son los destinatarios privilegiados de la salvación; Dios los mira y toca de una forma especial. Pero aquella sordera y mudez también tienen otro significado, simbolizan la incapacidad para escuchar a Dios en la propia vida, y, en consecuencia, la imposibilidad de transmitir su palabra. En la Iglesia primitiva, antes del bautismo, se realizaba con los catecúmenos un rito de apertura de los oídos y de la boca, siguiendo los gestos de Jesús con el sordomudo, que se sigue conservando en el rito del bautismo; el Señor te conceda a un tiempo escuchar su palabra y poder anunciarla.

En una sociedad como la nuestra, arrastrados por tantos ruidos, por la prisa y el aturdimiento de tantas experiencias, a veces podemos ser sordos. No escuchamos a Dios, ni percibimos su presencia en las cosas cotidianas que nos acontecen. Y si no le escuchamos, evidentemente seremos mudos, difícilmente podremos hacer su voluntad, ni anunciar su palabra. Desde esta óptica, el evangelio nos habla de la necesidad de encontrarnos con el Señor; nos dice que necesitamos espacios y momentos de silencio para ser oyentes de su palabra; nos recuerda que percibir su presencia no es un logro de nuestras fuerzas, sino un fruto de su gracia. En definitiva, nos anuncia que sin experiencia con el Señor seremos "sordomudos".

Hay un dato del relato que no quiero pasar por alto. Nos cuenta el evangelio que no es el propio sordomudo quien de forma voluntaria se acerca a Jesús, sino que son "otros" los que lo acercan. De ellos nada se dice, ni sus nombres, ni quienes eran, solo que "se lo presentaron" y le "pidieron que le impusiera las manos". No reclaman protagonismo ninguno. En ellos me viene a la mente cuál es la misión de la Iglesia; interceder por aquél que en su vida está necesitado de la misericordia de Dios, hacer posible ese encuentro, sin reclamar méritos ni protagonismos.

Al final hay algo que nos desconcierta. Aun cuando Jesús les manda no contarlo a nadie, pues no quiere que su mesianismo se malinterprete, no pueden callar. La experiencia del amor de Dios, que lo ha transformado, les impulsa a ser testigos. Es bueno volvernos a fijar en esa misericordia de Jesús en este domingo, y pedirle que también a nosotros nos toque para que, liberados de tantos miedos y mediocridades, le escuchemos y anunciemos.