3XXV Domingo del Tiempo OrdinarioServir sin pasar la factura

El evangelio que leemos este domingo, al igual que el pasado, continúa siendo una instrucción del Señor a sus discípulos. Por segunda vez les presenta el camino que va a recorrer, «el Hijo del hombre va a ser entregado…». Quien entrega es el Padre. De esa manera, Jesús quiere hacernos entender que la cruz no es la conclusión de una serie de casualidades, ni la consecuencia del fracaso, sino fruto de la fidelidad y de la obediencia al plan de Dios. Es fácil ser fiel cuando todo nos sonríe, pero en la dificultad es donde se calibra cómo es nuestra fidelidad. Es éste, pues, el camino del discípulo; servir en obediencia y fidelidad, hasta incluso hacernos partícipes del destino de Jesús.

Pero los discípulos van a otra cosa. Se pone de manifiesto la diferencia entre el pensamiento de Jesús y el de ellos, «¿de qué discutíais por el camino?». Pareciera que están solo preocupados por saber quién de ellos ocupará el primer puesto, siendo el más importante en la nueva comunidad. Descubrimos, por desgracia, que no estamos muy lejos de aquellos pensamientos. Y nosotros, ¿de qué discutimos por el camino? ¿qué es lo que verdaderamente retiene nuestro interés pastoral? Este evangelio nos cuestiona por toda una manera de vivir que hace del prestigio y el reconocimiento social nuestro estilo, hasta el punto de confundir la fecundidad pastoral con el éxito personal. Es ésta una tentación peligrosa. Jesús es claro, es necesario comprobar si nuestro modo de comportarnos consiste en servir a Dios o "servirnos" de Dios.

Llama poderosamente la atención la actitud de paciente ternura de Jesús con sus apóstoles. No se irrita, sino que se sienta, los llama e intenta explicarles donde reside la verdadera grandeza; ante Dios somos importantes si nos hacemos últimos y servidores. Y para que esto no se malinterprete, ilustra su enseñanza con un ejemplo, a saber, pone un niño en el centro. En aquella época los niños representaban algo pequeño, indefenso y socialmente irrelevante, no podían prescindir del cuidado y protección de sus padres. Y la tarea que Jesús les encarga es la de «acoger a estos niños en su nombre». Ellos representan a una humanidad sin rango ni grandeza; quien acepta a tales personas, y las sitúa en el centro de su vida, acoge al mismo Jesús.

Seguramente en aquellas primeras comunidades cristianas, a las que san Marcos les escribe, ya comenzaba a aflorar la tentación de preocuparse por el propio poder dentro de la comunidad. El Señor no quiere eliminar en sus discípulos el deseo noble de ser grandes, bien sabe él que para guiar a cualquier grupo humano -también la comunidad cristiana-, hacen falta responsables. Es sí, el criterio de lo que significa ser grande cambia, ahora es servir sin pasar factura. Sé es primero, y sé tiene prestigio, no cuando se ocupa un puesto de relevancia, sino cuando en el centro de nuestra vida hacemos sitio para quien necesita que la misericordia de Dios lo perdone y transforme.