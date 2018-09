Dossier de sabores y sueños

Nada mejor que un referente de la defensa, el acuartelamiento de la Misericordia al final de calle Pedro Jover y con vistas a la fortaleza de la Alcazaba, para defender uno de los proyectos más importantes de la ciudad en los últimos años, la candidatura a Capital Española de la Gastronomía en 2019. Si bien no era necesario justificar los méritos y desgranar los ejes del proyecto al jugar en casa, porque la sociedad almeriense se ha entregado a la causa desde un primer momento, el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, quiso repasar las claves de la candidatura en el Patio de los Naranjos anoche ante una nutrida representación de las instituciones, tejido empresarial y agentes sociales de la provincia. Después de toda una exhibición de capacidades y argumentos en el Teatro Real de Madrid, tocaba un último empujón al proyecto entre las columnas toscas y los arcos de medio punto del histórico edificio que alberga la Subdelegación de Defensa en Almería y la velada fue menos grandilocuente, pero más emotiva y directa al corazón de los asistentes.

El regidor desgranó las facetas más importantes que se recogen en el dossier de 200 páginas que la próxima semana se entregará al jurado de la Capital Española de la Gastronomía, promovida por la Federación Española de Hostelería y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, con un diseño moderno y visual en el que se materializa la esencia de Almería y su cocina. La propuesta, que se someterá a deliberación hasta el próximo 17 de octubre, ha definido una serie de actividades y facetas para cada mes y articula un calendario en base a productos y recetarios como viene haciendo León durante su reinado. Tomate raf, gamba roja, sandía, melón, aceite de oliva virgen extra y un mes, el de agosto, para la tapa. El documento era el secreto mejor guardado de la candidatura hasta la velada especial de ayer en el que se presentó a los almerienses en el esprint final hacia la victoria.

Nunca una candidata a Capital Gastronómica había hecho un trabajo como el nuestro"

Fernández-Pacheco aseguró en el Cuartel de la Misericordia que "Almería 2019 no es un proyecto de nadie porque se ha hecho un proyecto de todos". Y no le faltaba razón porque han sido miles de personas las que han participado en la programación desarrollada en los últimos once meses (foros de ideas, showcooking, reuniones y encuentros profesionales, press trip, visitas a colegios, promoción de clubes deportivos y teatro en la playa, entre otras tantas citas), así como miles de firmas, que se van a entregar en Madrid con el dossier de la candidatura, la mayoría de la provincia, pero también de todas partes del mundo desde Estados Unidos a Australia, pasando por Francia, Japón, China y Alemania. Una implicación que ha superado todas las barreras, también la de la política, al conseguir que todas las administraciones compartan una ilusión colectiva y un mensaje de optimismo como en su día ocurrió con la celebración de los Juegos Mediterráneos del año 2005.

"Almería ya ha ganado por el movimiento económico y social que se ha venido generando en torno a nuestra candidatura", apuntó el primer edil al tiempo que manifestaba que "la victoria de todos implica responsabilidad que nos debe mantener unidos". Y fue una noche de agradecimientos más allá del mensaje de esperanza y optimismo. En homenaje a todos los hosteleros que se han volcado desde el principio, a las empresas que han patrocinado la proyección de la marca y a las instituciones se proyectó un nuevo vídeo en el que Fernández-Pacheco les reconoce haber contribuido cada uno desde su ámbito y posibilidades a "hacer realidad esta ilusión colectiva que nos permitirá promocionar dentro y fuera de España la gastronomía como uno de nuestros principales atractivos". Y también se ha roto otra barrera con la candidatura, la de la apatía y la desidia. "Almería 2019 no es un proyecto de nadie porque se ha hecho un proyecto de todos", argumentó el primer edil en la recta final de su intervención a espaldas de la Alcazaba.

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, como ya hiciera en Madrid, recalcó la apuesta de los 103 municipios por el proyecto y puso en valor a los productores de la provincia y a los que a través de Sabores Almería han sido un aval en la promoción de la candidatura culinaria. La delegada de la Junta en la provincia, Gracia Fernández, aseguró que "la unión de todas las administraciones no ha sumado, ha multiplicado" y reiteró que lo que hoy es ilusión a partir del 17 de octubre se tornará en orgullo para toda Andalucía.

A partir de ahora solo queda la confianza en la designación y 27 días de espera del resultado con los deberes hechos. "Nunca antes una candidata a Capital Española de la Gastronomía había hecho un trabajo como el nuestro", añadió el alcalde después de presumir y con razón de la valentía con la que conquistaron los paladares de críticos, periodistas, chefs y otros representantes del mundo de la buena mesa en el desembarco en el Teatro Real. "Nos plantamos en Madrid y dijimos bien alto y claro que Almería es la ciudad donde mejor se come de España y aquí estamos dispuestos a demostrarlo". Minutos más tarde se cumplió con una nueva degustación para los presentes de un cóctel elaborado con productos de la tierra por los cocineros de más prestigio. Todo amenizado con un concierto del grupo Reiko para hacer mágica la velada última de una candidatura ganadora. Ayer en el Patio de los Naranjos se plasmó el respaldo de la sociedad provincial al proyecto que echó a andar en el verano del pasado año y acudieron todos los hombres y mujeres de sectores, el de la hostelería y restauración y el agroalimentario, que han creído en la iniciativa desde un primer momento. Entre los asistentes a la cita de anoche destaca el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el empresario hotelero José María Rossell, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, el doctor Alejandro Bonetti, presidente de la asociación gastronómica de Amigos de la Buena Mesa y académicos de la UAL que han venido aportando sus ideas en los foros y jornadas. No faltaron los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Subdelegación del Gobierno, Manuel de la Fuente, y el anfitrión subdelegado de Defensa, coronel Francisco Javier Frías Pardo. En los próximos días se mantendrá la difusión en redes sociales del casi centenar de piezas audiovisuales elaboradas, al igual que los vídeos que se proyectaron ayer por Maquinaria Creativos, pero esta frenética secuencia de actos que lidera el Ayuntamiento de la capital desde hace un año llega a su fin a la espera del mejor resultado. El dossier de sabores y sueños viajará a Madrid la próxima semana para ser sometido a juicio por la organización de una Capitalidad Gastronómica que está dando ya sus últimos coletazos en León, otro de los aliados de Almería en la carrera por el relevo en 2019.