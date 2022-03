Almería celebra los 'Down de Oro' 2022 y reivindica el derecho a equivocarse

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a los Premios 'Down de Oro' 2022 “por pensar, por comprometerse y por orientar las vidas de muchas personas con síndrome de Down en Almería”. Así se ha referido a la empresa Eurosol SAT, a la discoteca La Clásica, al URA CLAN, a la Asociación Cine Joven Dospuntocero, al CEIP Mediterráneo, a la Federación de Personas con Discapacidad FAAM y a la Diputación Provincial, que han recibido la máxima distinción de Asalsido, la Asociación de Síndrome de Down de Almería que este domingo ha celebrado en el Teatro Apolo su gala anual.

Una gala que, conducida por Loles Peña y por Javi Requena y Mari Loli Rueda, ha contado con la participación de usuarios de la asociación, la presidenta de Asalsido, Josefina Soria, y miembros de su Junta Directiva, familias, amigos, empresas y entidades y colectivos que, en Almería, trabajan desde distintos ámbitos en favor de la inclusión. Una inclusión que, con motivo, este lunes 21, del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, adquiere tintes reivindicativos. Soria ha reclamado los mismos derechos para ellas que para cualquier otro almeriense, incluido, el derecho a equivocarse.

Y es que, gracias al empeño de asociaciones como Asalsido, ha asegurado el regidor, se han conseguido en Almería importantes mejoras en la vida de las personas con síndrome de Down, "se ha mejorado su calidad de vida, su autonomía y se van dando pasos firmes para que la ciudad y los almerienses se adapten a una forma de vivir más inclusiva, para todos y en la que todos puedan tener las mismas oportunidades".

Solidaridad, respeto e inclusión

Fernández-Pacheco se ha mostrado “muy orgulloso de ser alcalde de una ciudad que ha hecho de la solidaridad, el respeto y la inclusión sus señas de identidad”, ha subrayado durante una intervención en la que ha vuelto a repetir que la “diversidad debe ser percibida como una oportunidad y nunca como una amenaza”. “La igualdad de oportunidades ha de prevalecer sobre las diferencias de modo que las personas más vulnerables reciban protección y amparo”, ha dicho. Un objetivo que se consigue gracias a entidades como Asalsido y colectivos y personas como las que esta edición han sido distinguidas con el 'Down de Oro'.

Los Premios 'Down de Oro', ha puntualizado, “hacen visible el coraje y el esfuerzo de personas, colectivos o empresas que trabajan, día a día, para que el síndrome de Down deje de ser un factor determinante que separe, que diferencie o que discrimine”. A todos los premiados ha dado la enhorabuena como alcalde y “en representación de todos los almerienses”. Seis 'Down de oro' a los que se han sumado dos reconocimientos personales: a Enriqueta Martín y a Gabriel Góngora, trabajadora y voluntario de Asalsido.

Ha felicitado también a Asalsido, a sus socios, voluntarios, familias, trabajadores y usuarios que, cada día, “se levantan decididos a conseguir que quienes han nacido con más dificultades puedan vivir, trabajar y disfrutar con dignidad y en condiciones de igualdad”. Fernández-Pacheco, por último, ha animado a los almerienses a aprender de las personas con síndrome de Down, de su autenticidad y su espontaneidad.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, ha reconocido lo “orgullosos que han de sentirse en Almería de que la provincia cuente con asociaciones como Asalsido, que trabajan con amor, pasión y entrega para hacer la vida más fácil a los demás”. Asociaciones, ha dicho, que “dan sentido a todo el trabajo que se realiza desde Diputación para igualar oportunidades entre los almerienses”. “Llegáis a donde la administración no puede y tal y como dice el decálogo de Asalsido, no debéis olvidar nunca que sois capaces, capaces de todo”, ha subrayado.