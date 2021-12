Eficiencia e innovación para asegurar un bien tan escaso como el agua en Almería

El agua, ese bien natural tan preciado y fundamental para la supervivencia de la especie humana y motor de desarrollo económico y social, es cada vez más escaso. Con el objetivo de concienciar a la población y exponer cuáles son los retos que la provincia de Almería tiene en torno a este líquido elemento como eje vertebrador para la agricultura y el turismo, Grupo Joly ha celebrado un desayuno de redacción titulado Las infraestructuras del agua ante los retos del futuro patrocinado por Hidralia y que ha tenido lugar en el hotel Playadulce de Aguadulce en Roquetas de Mar (Almería).

Para este encuentro, moderado por el director de Diario de Almería, Antonio Lao, se contó con la participación de Aránzazu Martín, delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía en Almería; Gabriel Amat, alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar; José Luis Trapero, gerente de Concesiones de Hidralia; y José María Calaforra, catedrático de Geología en la Universidad de Almería.

Todos los participantes en el desayuno informativo han coincidido en la necesidad de apostar por la digitalización y modernización de las infraestructuras existentes y, de forma paralela, potenciar la reutilización de aguas depuradas para maximizar el uso del líquido elemento en una provincia que históricamente se ha visto muy penalizada por su escasez.

El primero en tomar la palabra fue el regidor roquetero, Gabriel Amat, que rememoró la evolución que su municipio ha tenido a lo largo de estas últimas décadas y en la que la problemática de la falta de agua y la salinidad de la misma “han sido un verdadero quebradero de cabeza”. Amat ha sido muy gráfico a la hora de hilar el crecimiento poblacional de la localidad con el consumo y uso de agua y ha explicado que “en el año 1954 éramos 3.000 vecinos. En 1995 teníamos 36.000 y hoy 103.000. Un crecimiento poblacional que no ha venido aparejado con infraestructuras ya que apenas tenemos”.

En ese sentido, intervenía Aránzazu Martín para esbozar la hoja de ruta que desde la Junta de Andalucía se está ejecutando para voltear una situación de parálisis que, en el caso de Almería, era aún “más acuciante”. Martín ha señalado que “cuando entramos al gobierno en 2019 no existían ni planes de sequía ni decreto de sequía y ya los tenemos aprobado desde junio. Un hecho que nos va a permitir en caso de urgencia actuar con más celeridad. Tampoco había órganos de participación para aprobar los planes y la toma de decisiones. Además, había más de 300 millones del canon del agua que estaban sin ejecutar. De esos, ya hemos invertido 65 en obras de depuración y ya trabajamos en un plan de reutilización de aguas depuradas”.

La Junta trabaja en revertir el canon del agua en obras de depuración

Las claves para atajar la problemática de la escasez y calidad del agua de Almería, y en la que todos los participantes en el desayuno informativo coincidían, las daba seguidamente José Luis Trapero, responsable de Hidralia, empresa que se encarga de la gestión integral en el municipio roquetero. Trapero ha insistido en que es “vital” el “maximizar el uso del agua y más en Almería donde el déficit hídrico existe y por ello acometemos regularmente inversiones para la renovación de redes con el objetivo de que no se pierda ni una gota de agua. Y la segunda clave pasa por la innovación para conseguir un uso eficiente del agua.Un ejemplo claro es un proyecto que acometemos en estos momentos con los regantes de la comarca de Poniente para la digitalización de las aguas subterráneas para tener siempre claro cuál es la disponible con exactitud”.

Y en esa línea, ha recordado que Roquetas de Mar ya se abastece con un 80% de agua desalada y ya solo se saca un hectómetro cúbico de los acuíferos”.

Y a ese respecto, el catedrático de Geología, José María Calaforra, ha destacado que “las 14 masas de agua subterráneas que tenemos en la provincia de Almería están en mal estado porque no tenemos apenas agua y, la que hay, es en su mayor de mala calidad”.

Para el responsable de la Universidad de Almería el desarrollo social y económico que ha experimentado la provincia de Almería en las últimas décadas “ha sido impresionante pero no ha ido acompañado de la regulación de los recursos. Los gobiernos han hecho muchos planes pero nunca se han llevado a cabo”.

Por esta razón ha abogado por “reconocer que no se puede tener más demanda. Siempre se incrementa la demanda y aumenta el déficit. Hablar de déficit es echarle la culpa a la naturaleza y no puede ser así. Hay que apostar por la cultura del agua y no se puede echar la culpa a los agricultores porque son ellos los que han sabido gestionar bien su uso”.

Martín y Amat han coincido en este punto en que esa problemática ha llevado a que en pleno siglo XXI aún se haya tenido que abastecer con cubas de agua a algunos municipios de la provincia como Tahal o Benizalón.

Una situación que Calaforra ha calificado de “extrema” y que le ha llevado a recordar que “en un lugar donde hay déficit de agua, lo primero son los ciudadanos”.

Para evitar estos escenarios tan extremos, José Luis Trapero ha ahondado en la necesidad de tratar la gestión integral del agua. “Hay que saber qué agua tenemos en la desaladora, en los embalses, etc., para ver cómo podemos optimizar los costes energéticos y saber lo que podemos gastar. Todo eso tiene que saberse para que todos los actores que trabajan con el agua optimicen y se pueda mantener la actividad con un horizonte de seguridad y garantía. Por eso es fundamental potenciar la digitalización: lo que no se mide no se puede gestionar”, ha incidido.

La provincia de Almería cuenta con 14 masas de agua subterráneas

“En la comarca del Levante Almeriense ya tenemos los sistemas implantados y sabemos los consumos diarios y las proyecciones de futuro y podemos anticiparnos para poner en marcha medidas que redunden en gastar menos recursos. Este es un elemento diferenciador a la hora de maximizar el uso del agua”, ha señado el responsable de Hidralia.

Declaraciones de todos los participantes que dejan entrever que en Almería ese horizonte de optimización pasa por el ahorro, la regeneración y las sinergias entre depuradoras y desaladoras.

Aránzazu Martín ha apuntado que desde hace unos años la Consejería de Agricultura, cuya titular es la almeriense Carmen Crespo, defiende como modelo sostenible el uso de aguas reutilizadas para acabar “con el mercadeo del agua. Es un bien público y no es propiedad de nadie”, ha insistido.

Trapero interpelaba para añadir que “desde Hidralia tenemos muy interiorizado que las depuradoras deben dejar de ser un foso de costes y convertirse en un elemento que genere recursos. Hay que recordar que tiene beneficios ambientales porque valorizas todo lo que se genera y también económico al evitar que el coste de las tarifas se apliquen a los ciudadanos” y ha ejemplificado que en Roquetas de Mar se trabajar en proyecto para que la depuradora sea una biofactoría cuya huella energética sea neutra o incluso positiva “ya que genera más energía de la que se gasta para depurar”.

Ypor ello ha aprovechado la presencia de dos responsables políticos para recordar que “para llegar a este objetivo necesitamos que se amplíe. Es pequeña desde el mismo día que se puso en marcha. Está superada por la cantidad de agua que le llega. Por ello hay que llevar a cabo la ampliación para que sea un modelo a nivel andaluz”.

Aránzazu Martín también ha apuntado en esa política de “vertido cero” que es fundamental la economía circular y lo ha ejemplificado apuntando que los campos de golf de Almería se riegan con las aguas depuradas de la depuradora de El Toyo. Ya su vez ha adelantado que la Consejería de Agricultura ya trabaja en “la construcción de una depuradora en Cabo de Gata que se conectará a la de El Toyo que está solo al 35% de su capacidad para optimizar los recursos”.

En el debate todos han coincidido en la necesidad de maximizar el uso del agua

Y en esa línea de gestión, también se trabaja en la adecuación y la recuperación de cauces y en proyectos concretos para recoger la mayor cantidad de agua posible de las temidas danas “que cada vez son episodios más tormentosos pero más intermitentes”.

La charla de este desayuno informativo de Grupo Joly, en todo momento distendida y productiva por el aporte de datos y objetivos, iba encarrilando su final y dejaba como guinda el siempre sensible debate sobre el precio del agua. Gabriel Amat era bastante directo al asegurar que “si Roquetas de Mar no tiene agua, aunque sea cara, habrá que pagarla”.

Aránzazu Martín aseguraba que para evitar que los costes se incrementen es “fundamental conocer quién tiene un pozo por ejemplo, que afloren los recursos para poder gestionarlos mejor y por ende ahorrar y abaratar”.

Trapero concluía el desayuno apuntando que “el agua más cara es la que no se tiene. No tener agua que suministrar provocaría que se pague cualquier precio por tenerla. Por ello, hay que evitar llegar a ese escenario y apostar por infraestructuras. El precio del agua se optimiza aplicando una gestión integral. Por eso hay que trabajar con la garantía del suministro siempre”.