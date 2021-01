El parque Elena Pezzi en el foco de la oposición por el abandono y falta de limpieza

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha exigido al equipo de gobierno del el Ayuntamiento de Almería la inmediata limpieza y desinfección del Parque Elena Pezzi, convertido en un auténtico vertedero en el corazón de Cortijo Grande. En su opinión, “ni los vecinos de este barrio ni la memoria de este personaje tan querido por los almerienses merecen un parque en semejante estado de abandono, donde basuras de todo tipo se acumulan en la fuente y en lo que algún día debieron ser los jardines, hoy espacios de tierra sin ninguna vegetación”.

“Es inconcebible que un parque que se encuentra en un barrio tan poblado, junto a un edificio administrativo tan frecuentado como la Tesorería de la Seguridad Social, y donde, además, se acaba de construir una nueva residencia para personas mayores, se encuentre en tan estado de degradación y abandono”, ha enfatizado Pedro Díaz. “Botellas de vidrio rotas, latas de refresco, papeles, bolsas de plástico, paquetes de tabaco y mascarillas usadas, conforman el paisaje de este parque olvidado por el alcalde la ciudad y por todos sus concejales del Partido Popular”, ha señalado.

Además, ha denunciado el hecho de que no cuenta con ningún tipo de mobiliario urbano, ni bancos, ni papeleras, y que los árboles a duras penas sobreviven ya que no existen elementos de riego. Por ello se ha preguntado si esta zona no es de la ciudad. “¿Para el alcalde, la ciudad de Almería es sólo el Paseo y la Puerta Purchena? ¿Los vecinos de Cortijo Grande tienen que vivir con este vertedero? ¿El Plan de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Almería no incluye esta zona?”, ha añadido, finalmente el socialista.

Desde el consistorio insisten en que “la situación de ese punto, como otros muchos de la ciudad, no son consecuencia de la falta de limpieza y sí de actos reprobables e incívicos que, además de ir en contra de la actitud cada vez más responsable de la ciudadanía, conlleva un esfuerzo adicional de los servicios de limpieza, ya que nos vemos en la necesidad de atender, por el bien de los demás, esas situaciones puntuales que son siempre resueltas”.

“Son situaciones puntuales, será limpiado en breve”

La concejal de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, Margarita Cobos, ha asegurado que las denuncias que el PSOE viene haciendo siempre de la situación de la limpieza y mantenimiento de la ciudad, más allá de un interés “partidistas”, responden a situaciones “puntuales” y a comportamientos “incívicos”, en nada achacables a la prestación de un servicio que, en su organización y medios, “han tenido la oportunidad además de conocer de primera mano hace solo unas semanas”. Cobos contesta así a las críticas de los socialistas respecto a la situación denunciada en Cortijo Grande, con el compromiso de ser limpiado en las próximas horas.