Encargado el proyecto para liberar de vertidos la playa de Costacabana

¿Cuándo se evacúan aguas residuales de la depuradora?

No han sido precisamente pocas las informaciones nutridas con imágenes sobre los vertidos al mar con pruebas evidentes en la misma arena. Desde toallitas y otros materiales de higiene íntima hasta ratas ahogadas. ¿Por qué pasa esto? Los propios técnicos municipales lo explican en el pliego de condiciones. La capital no cuenta con una red separativa, por lo que es necesario dar salida a las aguas cuando, por las lluvias, el caudal no puede ser soportado y se trata de evitar inundaciones. Apuntan que desde los aliviaderos puede evacuarse, también, agua residual depurada de El Bobar cuando el caudal no es captado por los regantes; y aguas residuales no depuradas en el caso de fallos y averías de la EDAR.