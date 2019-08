Encuentran una urna funeraria en el agua de la playa de La Térmica

Sorprendente hallazgo el que se ha producido este viernes en El Zapillo, en la playa de La Térmica. Cuando menos lo esperaban los bañistas allí congregados, una urna funeraria aparecía y provocaba el revuelo de los presentes.

Sobre las diez o diez y media de la mañana, unos niños que jugaban en la orilla se encontraban con un objeto extraño en el agua. Sin saber aún lo que era, extraían su nuevo tesoro. Una vez en la arena comenzaban las preguntas. ¿Era una botella?¿Una copa?Pues no, finalmente era una urna que contenía aún las cenizas de un difunto y en la que se podía leer “Diego Plaza 1927-2019”. Rápicamente, los adultos comenzaban a movilizarse e intentar dar las autoridades competentes.

Tras contactar con la Policía Local de la capital almeriense, los agentes se presentaban en el lugar sobre las once de la mañana y retiraban la urna. Fuentes municipales han señalado a este periódico que la Policía Local tiene en depósito la urna y que no consta ninguna denuncia por pérdida de la misma. Por ello, se intentará localizar a familiares o personas relacionadas con ella, posiblemente colaborando con empresas de servicios funerarios, ya que al aparecer un único apellido esta labor puede resultar más laboriosa.

En España esparcir cenizar al mar está prohibido desde hacer años, aunque es posible obtener un permiso a través de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) del Ministerio de Fomento o al órgano competente de la comunidad autónoma andaluza. Un trámite que no es sencillo y que no siempre obtiene una respuesta positiva.

En cualquier caso, se cuente con el visto bueno de la administración o no, las cenizas del difunto no pueden ser lanzadas directamente al agua ni tampoco dentro de una urna convencional, sino que deben ir en el interior de un recipiente homologado y, sobre todo, biodegradable.El misterio continúa por el momento y no será hasta unos días cuando, posiblemente, se sepa sobre su final.