“Creemos en el destino Andalucía porque lo tiene todo para seguir siendo preferente”

La cadena hotelera almeriense Senator Hotels & Resorts, grupo líder en Andalucía, acude cada año a la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Ifema desde hace más de dos décadas, lo que lo convierte en referente del sector en Fitur y más aún en esta edición en la que disfrutó de un rincón privilegiado en el pabellón 8. La cita de Madrid fue el escaparate perfecto para dar a conocer las novedades del año de su catálogo y un punto de encuentro obligado con las grandes agencias y turoperadores del mercado. La cadena cuenta con 39 hoteles en España y Caribe, de los que 26 permiten a sus clientes descubrir todos los rincones de Andalucía, tanto de la costa como en las ciudades. Hoteles en primera línea de playa, con animación y todo incluido y en enclaves tan mágicos como El Rompido, Marbella o Cabo de Gata.

–¿Cómo valora la participación del Grupo Senator en Fitur?

– Para nosotros Fitur es la primera toma de contacto del año y nos permite calibrar cómo es la acogida y este año ha sido muy buena con mucha presencia de público y partners. Esta feria es el punto de partida de la temporada con un trabajo que en el 90% está en manos del área comercial con un equipo de más de 25 personas para trabajar en la contratación con turoperadores nacionales y también británicos y americanos. A lo largo del año tenemos una labor complementaria a la de las ferias con una treintena de promotores que se encargan de visitar las agencias de España y Europa.

– Entiendo que aprovechan esta feria para conocer las tendencias y novedades del mercado...

–Realmente no disponemos de tiempo para salir del estand a ver lo que hacen otras cadenas porque tenemos reuniones continuas, pero si he percibido que el sector sobre todo va hacia un turismo más sostenible, con un respeto cada vez mayor por el medio ambiente y más importancia a las personas. Estamos plenamente convencidos de que lo que más fideliza y marca la diferencia es la experiencia de los huéspedes en nuestros establecimientos. En las líneas vacacionales, por ejemplo, es fundamental el contacto directo con el cliente, cuando te vas de vacaciones no vas únicamente a un hotel, vas a vivir tu experiencia única.

–¿Está excesivamente orientada la feria al turismo vacacional?

– Fitur es global, el vacacional es el más fuerte y nosotros trabajamos mucho con la marca Diverhoteles, pero es una feria muy global y también el urbano tiene gran importancia. Hay mucho turoperador y expositor nacional e internacional precisamente porque es una feria para todos los segmentos. Nosotros contamos con hoteles para cada perfil de huésped y ocasión, desde complejos familiares para unas vacaciones en la playa, hasta hoteles urbanos pensados para una escapada cultural a la ciudad o viajes de negocios.

–¿Qué novedades presentaron?

– Nuestra hoja de ruta pasa por seguir ofreciendo el mejor servicio y vivencias a nuestros huéspedes, queremos continuar mejorando la oferta hotelera. Y lógicamente manteniendo nuestra apuesta por la sostenibilidad. La novedad es que queremos seguir siendo nosotros mismos y dando lo que nuestros clientes esperan de nosotros. Presentamos la apertura de nuestro tercer resort de lujo en México (Senator Riviera Cancún Spa) que abre en noviembre en Caribe y en España en junio de este año abriremos nuestro segundo hotel en Mallorca, el Senator Cala Millor. Ha sido un invierno muy activo y en este 2020 también vamos a terminar la segunda reforma de las instalaciones en Mojácar Playa que abrirá el 5 de junio y se convierte en el segundo hotel de la provincia como Aquapark hotel con piscinas y toboganes y zona splash para los más pequeños.

– La crisis frenó la progresión del sector y bajó al mínimo los ingresos. Pero el grupo Senator no ha dejado de crecer en estos años. ¿Expansión contra la recesión?

– Es cierto que el sector ha atravesado una coyuntura muy difícil por la crisis y nosotros hemos intentado diversificar, tener siempre muchos mercados abiertos, lo que nos ha permitido crecer en algunos cuando otros flojean. Estamos muy satisfechos con la evolución y resultados que hemos tenido en los últimos dos o tres años porque nuestro objetivo es crecer, siempre en base a un excelente grupo de profesionales y a un sistema de gestión centralizado que nos permite disponer de más hoteles y de manera más eficiente.

– ¿Hacia donde apunta la expansión futura del Grupo Senator?

– Estamos intentando crecer en ciudades españolas en las que no estamos, conseguir más oferta en el segmento urbano en España. Y también lo estamos haciendo en Caribe donde vamos a sumar 2.600 habitaciones en tres resort con nueva apertura en Cancún en noviembre. Allí ahora nos toca un par de años de consolidación. En Madrid y Barcelona el urbano funciona muy bien, en general en las principales ciudades, y siempre es interesante aumentar el catálogo. El año que viene, por ejemplo, tendremos un nuevo hotel en Gandía de la marca Caleia, que ahora está en construcción. Vemos muchos proyectos al cabo del año y estamos materializando una media de dos o tres nuevos hoteles cada año.

–¿Tienen previsto algún nuevo proyecto en Andalucía?

– Nuestra central está en Almería y siempre nos hemos planteado como objetivo crecer desde esta provincia a Andalucía y España. Y queremos seguir creciendo en esta comunidad, creemos en el destino Andalucía porque lo tiene todo, el clima, la gente, las playas, la gastronomía... a nivel de diferenciación y competitividad mantiene el interés turístico para seguir siendo un destino preferente. Tenemos un proyecto en marcha que es la reforma integral del hotel de Mojácar, que era un apartahotel y se convertirá en Aquapark Hotel con parque acuático. Es el proyecto más importante que hemos iniciado este invierno, en octubre, y estará operativo este verano.

–Uno de los ejes de la cadena es su política ambiental.

– Somos una cadena hotelera que vive en entornos privilegiados como nuestras playas y tenemos que tomar conciencia y sumarnos al cuidado de nuestro entorno. Hemos realizado acciones de limpieza de las playas, plantaciones de árboles en el Oasys Minihollywood y somos una de las pocas cadenas nacionales que tiene la huella de carbono cero. Es uno de los ejes de nuestra oferta desde hace años y nos sentimos orgullos de este trabajo con el que pretendemos concienciar a los clientes y trabajadores y animarles a ser respetuosos y corresponsables con el medio ambiente.

- También han sido premiados en Fitur por su responsabilidad corporativa. ¿Qué están haciendo?

– En los últimos años posiblemente hemos logrado visibilizarlo más, pero esta apuesta por la responsabilidad corporativa siempre ha formado parte de nuestro ADN. Trabajamos con la igualdad y el fomento de valores en menores con programas como Promesas, que ha tenido una primera edición del deporte y una segunda relacionada con el espectáculo. Estamos en una sociedad de tendencias y hemos querido participar en este ámbito de los niños influencers para que puedan transmitir valores y buen hacer.

- En Almería concentran los principales atractivos de la oferta temática con el Oasys Minihollywood y el Aquarium de Roquetas. ¿Se han planteado nuevos proyectos de ocio fuera de esta provincia?

- Nuestra apuesta por el Oasys Minihollywood y el Aquarium Costa de Almería se realizó para reforzar la oferta de ocio en Almería, porque a esta provincia le faltaban atractivos y atracciones, para realizar actividades y planes de familias y era fundamental para complementar la ofertade nuestros hoteles. Los últimos cinco años del Aquarium han sido muy buenos y la excursión con más visitantes en la provincia en la actualidad es el parque temático del Oeste. Estamos plenamente contentos y satisfechos con su funcionamiento y la evolución de la marca, es nuestro niño mimado y no hemos dejado de invertir en nuevas atracciones y zonas para mejorar sus instalaciones y servicios. Pero fuera de Almería esa oferta es mucho mayor y no nos planteamos entrar en ese nicho de mercado.

- ¿Qué infraestructuras echa en falta en Almería para crecer en proyección turística?

- Roquetas cuenta con una gran infraestructura hotelera, perotendría por delante una oportunidad de crecer con fuerza si pone el foco en el turismo deportivo, con más campos de golf, fútbol y cualquier otra disciplina de las que mueven cada año a miles de turistas nacionales e internacionales.Y también consideramos que sería necesaria una mayor oferta de ocio nocturno.