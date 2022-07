“Comencé en el transformismo por una broma en la que me vestí de mujer”

En el cuerpo de Luis Antonio Teixeira Amoedo viven dos hombres. Uno es el osado que se maquilla ante mi máquina fotográfica con la meticulosidad de un cirujano un sábado noche, en el pub Byblos Almería, justo antes de salir a cantar usando la sincronización de labios transformado en “la más grande”, Rocío Jurado.

El otro es el desmaquillado, tímido y cohibido que se arma de valor para contestar a mis preguntas. Y es que Luis Antonio Teixeira, transformista conocido como “Montana”, es una persona humilde y trabajadora, con muchísimo talento, que ha dedicado más de la mitad de su vida al transformismo. Un virtuoso artista que ha recorrido con su show no solo locales de nuestra provincia, sino también de Granada, Madrid, Benidorm y de diversas ciudades del norte del país, cautivando siempre al público con la calidez de sus interpretaciones, su entrega e indiscutible profesionalismo.

Nació el 1 de junio de 1963 en Vigo, en el seno de una familia de clase trabajadora, y actualmente tiene 59 años. Luis Antonio tiene el graduado escolar y se define como una persona amiga de sus amigos, gran amante del arte, del cine, del teatro y de la música. “He vivido mi vida a tope, no me puedo quejar”, confirma este gallego afincado en Almería desde hace ya casi tres décadas, que ahora está en una relación de pareja con otro hombre. Montana, además de sus shows de transformista en pubs o locales, también realiza todo tipo de eventos, como despedidas de solteros y solteras, aniversarios o comidas de empresas. Antes vivía únicamente de las actuaciones, pero con la pandemia del coronavirus y la crisis económica ha vuelto a la hostelería y se gana la vida también como camarero en un restaurante. El pasado 12 de junio se le pudo ver en Byblos Almería, junto a otras dos titanes del transformismo, Baby Taylor y Dafne, ofreciendo un espectáculo lleno de humor y glamur, en un domingo especial donde interpretaron respectivamente a Isabel Pantoja, María Jiménez y Rocío Jurado (indudablemente su caracterización más importante). Y es que Montana trabaja en este lugar de ambiente gay desde hace mucho tiempo.

R. G. F.: ¿Qué es un transformista?

Luis Antonio: El transformista es la persona capaz de convertirse en un personaje diferente, generalmente del sexo contrario, mediante un disfraz o una caracterización. Y tanto puede ser un hombre, como una mujer. Claro está que es más habitual en los hombres de orientación homosexual. R. G. F.: ¿Cómo empezaste en el mundo del transformismo? Luis Antonio: Recuerdo que yo trabajaba como disc-jockey suplente en un pub de ambiente gay, y que por una broma que me gastaron unos amigos me vestí por primera vez de mujer y actué. A partir de ahí no paré.

R. G. F.: ¿Por qué eres transformista?

Luis Antonio: Dicen que los transformistas somos actores frustrados. Yo en cada personaje que interpreto saco todo lo que llevo dentro de mí, pero no lo hago como Luis Antonio, sino como Montana (que viene a ser mi nombre artístico). Montana se atreve con todo lo que Luis Antonio no.

R. G. F.: Háblame de Luis, y cuéntame cosas de Montana...

Luis Antonio: Luis Antonio es una persona tímida. Montana es mi alter ego (mi otro yo), que es más lanzada y desinhibida. Cosas que no hace Luis Antonio, lo hace Montana. Y es que cuando Luis Antonio se pone el maquillaje es como si llevase una máscara puesta que le oculta completamente el rostro, una careta que le hace perder toda la vergüenza, convirtiéndose así en Montana. Siendo Montana disfruto mucho del escenario, de cada uno de los personajes que me toca representar.

R. G. F.: ¿Qué papeles actorales interpretas? ¿Y en qué te inspiras a la hora de desarrollar tus personajes?

Luis Antonio: Suelo interpretar con bastante frecuencia a cantantes femeninas que son o han sido referentes del mundo musical, la mayoría de ellas ya fallecidas, como Rocío Jurado, Sara Montiel, Tina Turner, Celia Cruz, Charo Reina, etcétera. Para poder interpretar a estas grandes artistas de forma fiel, paso mucho tiempo viendo vídeos suyos.

R. G. F.: ¿Cómo son tus shows de transformismo?

Luis Antonio: Normalmente mis shows son de mucha energía, en los que canto en playback y bailo interactuando con el público, haciendo que éste se ría y que por un momento olvide sus problemas. Tienen una duración de una hora y media.

R. G. F.: ¿Quién te confecciona tus trajes? ¿Y cómo aprendiste a maquillarte?

Luis Antonio: Los hago yo mismo o un amigo, José Ferrón, que me los cose. Soy un hombre muy autodidacta, por lo que aprendí a maquillarme de mucho camerino en Madrid.

R. G. F.: El hecho de ser transformista, ¿ha supuesto un obstáculo en tus relaciones amorosas? ¿Sueles ligar vestido de mujer?

Luis Antonio: Si, hay gente que no entiende que una persona normal pueda ser transformista. Y esto es fruto del desconocimiento. No, nunca he ligado vestido de mujer, ni me gusta.

R. G. F.: ¿Qué opina tu familia y amigos de que te dediques a esto?

Luis Antonio: Siempre han sido muy liberales.

R. G. F.: ¿Puedes ganarte la vida de transformista?

Luis Antonio: Antes sí, cuando llegué a Almería hace unos 27 años si que se ganaba muchos cuartos. Sin embargo, ahora con todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, no.

R. G. F.: ¿Alguna vez has sufrido homofobia en tu carrera por ser transformista?

Luis Antonio: No, jamás. Además, pienso que por mi constitución fuerte y corpulenta impongo, y eso hace que la gente se corte un poco conmigo.

R. G. F.: ¿Desde tu experiencia, qué aspectos destacarías como “lo mejor” y “lo peor” de este trabajo?

Luis Antonio: Lo mejor, sin duda alguna, es ver al público reírse, emocionarse, disfrutar... En cuanto a lo peor de este trabajo, yo diría que es el mal y la envidia que existe entre compañeros.

R. G. F.: ¿Con qué te quedas de tu trayectoria profesional como transformista?

Luis Antonio: Con todas esas personas que he conocido y que de ser amigas, han pasado a ser familia.

R. G. F.: Tuve el placer de conocerte en Byblos Almería en calle Gerona, nº 23 (Almería centro). ¿Tu relación con esta discoteca y club nocturno viene de largo?

Luis Antonio: Si, a Miguel Ángel Fernández Moya, gerente de Byblos Almería, le conozco desde que llegué a Almería, y a su marido, Roge Gómez Sánchez, hace ya casi nueve años. Vivo compartiendo piso, por lo que puedo decirte que Byblos Almería es mi auténtica casa.

R. G. F.: Tu cita célebre favorita.

Luis Antonio: “El que dice que el sol trae la felicidad es porque nunca ha bailado bajo la lluvia”, de Joe Jonas.