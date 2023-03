Entrevista al presidente de ASESCON: “Trabajamos para que los derechos de los ciudadanos no se vulneren”

–Para empezar, lo mejor es presentar este nuevo proyecto dedicado al consumo, ¿qué es la Asociación Española de Consumidores y por qué nace? –La Asociación Española de Consumidores es una asociación que pretende dar solución a los problemas que los consumidores y usuarios tienen en la actualidad. Se trata, por tanto, de un instrumento que trata de dar respuesta a los retos con los que se encuentran los consumidores hoy en día. Siempre de una manera constructiva y positiva y evitando confrontaciones innecesarias e irreales.–¿Por qué ahora? Si ya hay asociaciones de consumidores en nuestro país, ¿Por qué has creído necesario crear ASESCON?–Precisamente por eso que decía anteriormente. Es necesario abordar cauces de colaboración a todos los niveles que beneficien a los consumidores y eso no lo veíamos en la actualidad. Nosotros creemos en el “Consumo en Positivo” pero también en el “Consumo útil” que es el que objetivamente trabaje en mejorar la relación de los consumidores y usuarios. Le reconozco que cuando constituíamos esta nueva asociación jamás nos planteábamos la actualidad que tenemos en estos momentos, con una grave crisis de precios de los productos de la cesta de la compra, con unos precios de los carburantes y de la electricidad desbordados y con muchísimos frentes abiertos que hace necesario un instrumento como ASESCON para dar solución a los ciudadanos.–Según tu criterio, ¿qué debe ser una asociación de consumidores? –En primer lugar, debe ser una fuente de información clara. Tenemos un deber de pedagogía del consumidor esencial para evitar buena parte de los problemas de los consumidores y usuarios. Y, por otro lado, se debe velar por esa independencia y objetividad que hay que tener siempre desde la responsabilidad que tenemos las asociaciones de consumidores. La Asociación Española de Consumidores quiere evitar los prejuicios, las creencias equivocadas, la politización de un movimiento tan importante como lo es una asociación representativa de los consumidores y usuarios. Si conseguimos eso, estaremos ofreciendo la seriedad necesaria para que los ciudadanos confíen en un proyecto del siglo XXI en materia de Consumo. –Siempre se ha hablado y se habla mucho de la defensa del consumidor. De manera general, ¿cuáles son los derechos de los consumidores? –Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos estamos hablando más de usuarios que de consumidores. El consumidor es cada vez más tecnológico, más digital, si cabe la expresión. Por tanto, toda defensa de los derechos de los consumidores y usuarios debe tener en cuenta esto. El ciudadano debe tener en cuenta que no debe dejar que esos derechos se vulneren. Recientemente presentábamos ante los medios de comunicación nuestro I Barómetro de Alimentación y Consumo y uno de los datos preocupantes señalaba que el 40% de los consumidores aun a pesar de haberse vulnerado sus derechos no los ejercita a través de la reclamación oportuna. Eso no debería ocurrir, el consumidor debe ser exigente en lo que respecta a sus derechos. Por ello, desde ASESCON animamos a utilizar los servicios de una asociación de consumidores para la mediación y el reconocimiento de sus derechos.–Otro ámbito de vuestra organización es la “transversalidad” de vuestro proyecto. ¿Nos explicas un poco en qué consiste?–Hoy en día hablar de Consumo es hablar de compras, de servicios, de salud, de medioambiente, de igualdad, etc. Es decir, el consumidor debe contar con información y protección en todos los ámbitos de su vida. Eso implica una constante actualización de nuestro trabajo y de nuestra formación para ofrecer el mejor servicio posible pero también es lo bonito de este trabajo que hace que una mañana la empecemos hablando de salud, para seguir con temas de banca y acabarla con economía circular, por ejemplo. Como le digo, las asociaciones deben adaptarse a esta transversalidad del consumidor y no quedarse ancladas en lo que eran al principio de su existencia allá por los años 80 del siglo pasado.–Ya conocemos muchas asociaciones de consumidores, pero a veces el usuario no tiene algunos conceptos básicos. Por lo tanto, como consumidor, ¿cómo me puedo beneficiar de una asociación como la que presentas?– La simple implicación es clave, los movimientos de consumidores deben ser fuertes, exigentes, participativos. El consumidor no puede ser un mero espectador, sino que debe ser protagonista de todo este cambio que supone el Consumo en Positivo y Útil que defendemos en la Asociación Española de Consumidores. Siempre defiendo que un consumidor bien formado e informado es menos vulnerable que el que no lo está. Por eso, nuestro socio recibe muchísimo más de lo que piensa por el simple hecho de abonar una cuota anual a nuestra organización.–En base a todo lo que has expuesto y de manera práctica, te hago una pregunta básica: ¿Qué debo hacer si tengo un problema con una empresa o entidad?–En primer lugar, informarse de sus derechos y, posteriormente, una vez comprobada la vulneración de derechos, reclamar. Siempre digo que es importante no sólo por nuestros derechos sino por los del conjunto de los consumidores y usuarios, la unión hace la fuerza y debemos ser muy exigentes y beligerantes ante las irregularidades que puedan estar produciendo.–Hablamos de una asociación nueva, pero quien está al frente de ella no lo es, ¿verdad? –Efectivamente, son precisamente veinticinco años de trayectoria profesional defendiendo en diversos proyectos de mi vida los derechos de los ciudadanos. Y todos estos años con una clara vocación de servicio a la ciudadanía que nunca he perdido. En todos estos años he visto de todo, pero nunca he perdido el horizonte de lo que la sociedad requería de los proyectos y las experiencias laborales en las que he estado inmerso. Parte de esos retos siguen vigentes después de estos años y, además, surgen nuevas realidades que hacen que uno esté fuerte y convencido como el primer día. Además, cuento con un equipo actual que transmite esa ilusión igualmente lo cual es importante. Una cosa he aprendido en estos años de profesión, sin ilusión no se llega a ningún lado y en la Asociación Española de Consumidores, en la actualidad, nos sobra ilusión y ganas de trabajar en beneficio de los consumidores y usuarios.