Equilibrio y más seguridad para combatir el terrorismo yihadista

La segunda jornada del seminario Del 11M al 17A. España frente al terrorismo yihadista estuvo protagonizada por el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. El acto tuvo lugar en el Centro de la Cultura Cajamar (edificio de las Mariposas).

Durante la ponencia, el reconocido juez explicó su trayectoria profesional descrita como magistrado de la Audiencia Nacional. Fue elegido presidente de la Sala de lo Penal en 2004 y suya fue la responsabilidad de presidir el juicio por el 11M, un atentado del que desveló que su preparación costó 80.000 euros, y de ser ponente de la sentencia, leída el 31 de octubre de 2007. También, destacó la propuesta de curso de la Universidad de Almería como "impresionante", e hizo hincapié en que "los asistentes participan mucho, son muy activos y eso está muy bien".

"Explicar cómo España se ha ido adaptando con la ley, solo con la ley, a combatir los distintos fenómenos de terrorismo hasta llegar al yihadismo", subrayó como "fundamental" el hecho de que los "atentados va a haberlos, porque es imposible la seguridad absoluta", lo que ha acompañado de una advertencia: "Tenemos que tener paciencia y no permitir que nuestra libertad se vaya por el sumidero en aras de una seguridad que no existe, que es una utopía, como es la seguridad absoluta". Ha dejado claro que "si por combatir el terrorismo acabamos nosotros mismos con la libertad, los que han ganado son los terroristas". En este país se ha disfruta de un equilibrio: "Me siento orgulloso de que España tiene leyes antiterroristas muy avanzadas y muy respetuosas con las garantías y los derechos fundamentales".

En cuanto a la experiencia que engloba en su antiguo perfil profesional remarcó: "Simplemente eres un profesional, te encapsulas, te centras en eso, te olvidas de lo demás, y luego cuando acabas, sí tienes una cierta reacción de cansancio, de abatimiento, y sobre todo de pensar que la maldad existe y otro tipo de pensamientos que están ahí". Por último se mostró confiado en el trabajo que en este país se está haciendo: "Confianza en que hay muchísima gente en España trabajando todos los días para evitar que exista un atentado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicio de inteligencia, políticos, juristas, y me refiero a fiscales, jueces, abogados, procuradores, letrados de la administración… ese trabajo está siendo recompensado".

"Los cursos de verano pretenden acercar a la sociedad almeriense a los aspectos más desconocidos de la lucha contra el terrorismo y tenemos grandes ponentes. Tener con nosotros al ex magistrado, una leyenda del mundo de la judicatura de la Audiencia Nacional, sumamos al inspector de la Policía Nacional de la guerra antiterrorista y su homólogo de la Guardia Civil. Sumamos a expertos de las Fuerzas Armadas que nos van a explicar cómo luchan contra el terrorismo en su ámbito internacional. También, un comandante, experto en guerra biológica, química y nuclear que se centrará en cómo es el terrorismo en ese ámbito. Por último, tendremos ponencias relacionadas con la seguridad". Así se manifiesta uno de los directores de la creación de esta iniciativa formativa, el profesor Antonio Jesús Segura, que ha contado con la sabiduría y veteranía del coronel Soriano Trujillo, exdelegado de Defensa en Almería.