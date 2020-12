¿Espejismo o fin de la segunda ola?: Almería registra solo 34 positivos y ningún fallecido ni hospitalizado

La pandemia parece que empieza a remitir en la provincia de Almería. A los buenos datos registrados en la jornada del lunes, con 93 positivos registrados y solo tres hospitalizados, se suma hoy una jornada de récord positivo: hoy solo 34 nuevos casos, 59 menos que ayer. Unas cifras que no se registraban en la provincia desde el puente de la Hispanidad en octubre cuando el día 14, tras una jornada sin datos por un problema técnico, se contabilizaron 32 casos positivos.

Y no solo son buenas noticias el hecho de que se hayan registrado tan pocos positivos, si no que también, se trasladan al número de hospitalizaciones y fallecimientos. En ambos casos, no hay nuevos registros. Es decir, según los datos que facilita a diario la Consejería de Salud, los hospitales almerienses no han registrado ninguna hospitalización a causa de la COVID-19 y tampoco se han producido decesos por esta misma enfermedad.

Además, se produce también un importante número aumento en el número de curados. Si este lunes la cifra se quedaba en 26, en los datos de hoy martes la cifra se quintuplica hasta los 170.

La presión hospitalaria sigue siendo en cambio moderada ya que en Almería continúan hospitalizadas 111 personas de las que 37 se mantienen en la Unidad de Cuidados Intensivos. Son los mismos registros de la jornada del lunes.