El Plenario bautizará el Estadio de Almería con el nombre de una bebida energética

La Corporación municipal ha sido llamada a Pleno por el alcalde de Almería para debatir, entre otros puntos, el nuevo nombre propuesto para el Estadio de los Juegos Mediterráneos que añadiría los 'apellidos' de la bebida isotónica Power House.

De obtener el apoyo mayoritario por parte de los grupos políticos, el Ayuntamiento ratificaría el acuerdo entre el Almería y la marca de bebidas, que ya ha recibido previamente el conforme del Patronato Municipal de Deportes.

El director general del Almería, Mohamed El Assy, se pronuncióel pasado mes sobre el cambio de denominación, explicando que el mismo no se produciría hasta el verano. "Es un orgullo que una multinacional de bebidas isotónicas tan importante quiera apostar por nosotros. Si se cambia el nombre no sería para ahora, sino para las dos próximas temporadas. No hay nada cerrado, estamos trabajando en ello", destacó el egipcio.