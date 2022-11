Estudia en España con el Visado de Estudiantes

¿Te has planteado alguna vez vivir en España? Desde luego, España parece un lugar ideal para trabajar y estudiar, pero también para comenzar una nueva vida. Situado al sur de Europa y bañada por los mares Mediterráneo y Cantábrico y el Océano Atlántico, tiene un clima mediterraneo envidiable, además de una intensa y variada cultura que puede cambiar de región a región. Es además un país abierto, que abraza la multiculturalidad y con una gran aceptación de los extranjeros e inmigrantes y donde es relativamente fácil conseguir un permiso de residencia con el visado de estudiante.

Al contrario de otros países, como Canadá, Australia o Estados Unidos, las políticas de extranjería en España son abiertas y amigables, y desde hace algún tiempo, están encaminadas a facilitar los trámites. De hecho, la reciente Ley de Estrajeria permite modificar los permisos de residencia y trabajo, haciendo que, al terminar la formación, el estudiante pueda continuar viviendo en el país, independientemente de si se tratan estudios universitarios o si hablamos de Formación Profesional Superior o incluso algún certificado de aptitud profesional para algún área demandado en el país. Son pocos los requisitos necesarios para que estos títulos sean tenidos en cuenta: la educación debe ser presencial y no a distancia, debe de tener más de 20 horas a la semana de clases, tiene que ser un título reconocido oficialmente en España, eindependientemente de que el centro sea público o privado, debe ser impartido por un organismo avalado por el Ministerio de Educación. Además de eso, si se opta por trabajar al tiempo que se estudia, algo habitual, la jornada laboral no podrá durar más de 30 horas a la semana y esta no debe interferir con los estudios por ejemplo, compartiendo horario. Esta nueva normativa esta pensada, al fin y al cabo, para que la formación sea la piedra angular. No obstante, el hecho de que se pueda trabajar a la vez que estudiar es, sin duda, un gran alivio, no solo por adquirir experiencia laboral, tan necesaria hoy en día, sino por el hecho de que en el caso de que el estudiante se quedase sin dinero o tuviese problemas económicos, es una gran opción para poder seguir formándote en el país.

Una opción perfecta para estudiantes de Iberoamérica.

Aunque esta ley es apta para cualquier nativo de países no europeos, vengan del país que vengan, lo cierto es que los originarios de Iberoamérica tienen algunas ventajas extra. En la mayor parte de los países de América Latina ( Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) no necesitas más que tener un pasaporte en regla y un visado de turista para poder iniciar todo el procedimiento que te permita tener una visa de estudiante. En menos de dos meses podrás tener la residencia e incluso comenzar los procesos para solicitar la nacionalidad, si así lo deseas. Cuba, Ecuador, Bolivia y República Dominicana son la excepción en el grupo Iberoamericano, que deben de obtener el visado para la Zona Schengen, que permite viajar por los 26 países del área Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza)

De estudiante a residente

Resumiendo, pocos son los países donde puedas acceder a la residencia con las facilidades que permite España. El hecho de que esté disponible no solo para los estudios universitarios, sino también para otro tipo de formación y de que sea apto para todas las edades, y no a edades limitadas, habla de la gran aceptación del país hacia los nuevos residentes. Con esta nueva ley, que permite la conciliación de estudios con trabajo de una forma realista (anteriormente no se podía trabajar más de 30 horas), que agiliza los trámites y que permite obtener la residencia sin tener que tener tres años de formación continua, es relativamente fácil convertirse en un residente. No te lo pienses dos veces e infórmate de las posibilidades para aprovechar esta oportunidad que supondrá un antes y un después en tu formación, tu experiencia laboral y, sobre todo, en tu experiencia vital.