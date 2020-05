La actriz almeriense Eva Almaya está teniendo un gran éxito en las redes sociales con la serie Madres confitadas que protagoniza junto a un grupo de amigas entre las que se encuentran las actrices Eva Manjón y Elena Furiase.

La intérprete lanzaba el pasado domingo el cuarto capítulo de esta serie dedicado al Día de la Madre. Hasta ese momento, cada capítulo ha tenido miles de seguidores en las redes. Este tiempo de confinamiento debido al coronavirus hizo que se plantearan hacer algo desde casa, teniendo en cuenta que las protagonistas además eran madres.

“En un principio pensamos titularlo madres confinadas, pero luego le dimos un giro y decidimos ponerle confitadas y así además la gente lo relacionaba con la comida en este tiempo que estamos viviendo” explica Almaya.

“La intención inicial era hacer algo como terapia nuestra para no volvernos locas, porque además he tenido un bebé recientemente y yo en parte estaba ya confinada y mi amiga Eva Manjón estaba como yo, porque había tenido mellizos. Eso hacía que todos los días fuesen iguales y muy rutinarios. Cuando llegó el confinamiento pensamos en hacer algo, para entretenernos y reírnos. En principio lo mandamos a nuestros amigos y familiares. Y todo el mundo insistió que lo subiéramos a las redes sociales. Rápidamente se hizo viral y nuestra amiga Elena Furiase, que tiene un niño de año y medio, nos animó y se ofreció a hacer un capítulo junto a nosotras, para salir de alguna manera de la rutina”.

“Son dos minutos pero está siendo un éxito. La risa es muy terapéutica dentro del drama que se vive en este momento. Recibimos muchos mensajes de agradecimiento por parte de mucha gente y es muy gratificante. Lo hacemos por entretenernos nosotras y alegrarles la vida a mucha gente que lo pasa mal”, dice.

El tercer capítulo ya se lanzó también hace unos días con la presencia de la actriz Carla Hidalgo, también amiga de Eva Almaya. El cuarto capítulo del pasado domingo estuvo dedicado al Día de la Madre. “Quise dedicárselo a mi madre. Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos, por ella no me desmorono ante los fracasos. Le doy las gracias a mi madre por darme tanto y por enseñarme a ser buena madre (o al menos intentarlo)”, sostiene. “Cada domingo tenéis nuestra pequeña locura. Aunque no lo parezca, nos lleva toda la semana prepararlo, grabarlo y montarlo. Y con bebés en nuestras vidas es un milagro poder sacarlo adelante, pero las cosas tan bonitas que nos dicen cuando lo ven nos animan a sacar tiempo y fuerzas de donde sea. Estamos muy felices de poder compartirlos” explica.

Eva Almaya lleva muchas semanas confinada en su domicilio de Madrid. “Las primeras semanas de confinamiento la gente en Madrid no se lo terminaba de creer, la gente salía a los balcones a aplaudir, pero después del mes se nota un poso de amargura. Cuando voy al supermercado veo la cara de la gente y hay muchas ventanas que ya no se abren y la gente no sale a aplaudir. En Madrid, se nota mucha tristeza y hay preocupación por el futuro”.

Almaya está esperando poder para venir a Almería. “Estoy loca por bajar a ver a mi familia en Almería y darles un abrazo”. “Esto de no poder tomar una cerveza con los amigos y no poder besarnos y abrazarnos es complicado. Para volver a la normalidad completamente a parte de la vacuna, se habla de un año. Poco a poco habrá que acostumbrarse. Cuando me pueda hacer la prueba y vea que pueda dar besos, yo no me imagino la vida sin poder dar besos y abrazos a la gente que quiero”.

Eva Almaya es una actriz almeriense que ha conseguido hacerse un hueco en el séptimo arte al intervenir en la película española como La mitad de Óscar de Martín Cuenca. Aún así, ostenta una larga carrera en teatro y en televisión. Debutó en la pequeña pantalla en 2001 en la serie Arrayán, pero no fue hasta Paco y Veva (2004) cuando tuvo un personaje más estable, en 10 episodios.

Entre las apariciones en televisión de Eva Almaya caben destacar las exitosas series Sin tetas no hay paraíso (2009), Amar en tiempos revueltos (2009) o Águila roja (2010).