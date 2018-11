Fiesta in black por el síndorme de Down

Ser solidarios y vestir una prenda negra. Son únicos requisitos necesarios para poder asistir el próximo viernes a la ‘Fiesta in black’ a beneficio de Asalsido- Down Almería. Un evento que ha presentado el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, quien ha detallado que la cita solidaria tendrá lugar el próximo viernes en el Gran Hotel a las 21:00 horas, y en ella podrán participar todos los ciudadanos que quieran colaborar con el colectivo de personas con Síndrome de Down.

Las entradas se pueden adquirir a través de la empresa organizadora, Congresur, en su página web www.congresur.es o en el teléfono 950089298.

Cena, actuación en directo, sorteos, así como múltiples sorpresas para mayores y pequeños. Estos últimos además contarán con un servicio de ludoteca totalmente gratuito para que toda la familia pueda acudir a la cita. Desde Down Almería han agradecido la iniciativa que cuenta además con el patrocinio de Toyota Alborán Motor, y la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Almería, así como de diferentes establecimiento de Almería.

Los beneficios

El dinero recaudado irá íntegramente destinado a los adultos y menores que forman parte de la Asalsido, una asociación que ofrece infinitas posibilidades a sus usuarios. Entre ellas talleres, ocio y formación orientada a la inserción laboral del colectivo.

La asociación Asalsido - Down Almería es una entidad sin ánimo de lucro que inicia su actividad en mayo de 1990 con la finalidad de normalizar y mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down.

El colectivo cumple 27 años al servicio de las personas con síndrome de Down de la provincia de Almería. Durante este tiempo han sido muchos los programas, talleres y servicios llevados a cabo con una dedicación específica e individualizada que han conseguido grandes logros.

En estos últimos años se han proyectado también planes de acción para incidir en aquéllas áreas que precisaban una atención más específica. Recientemente han decidido dar un paso más y proyectar con visión de futuro a medio y largo plazo que permitirá más seguridad en la continuidad de sus acciones. De ahí nace su plan estratégico que pretende determinar y abordar los grandes retos de Asalsido para los años 2017-2020, con un objetivo muy claro, fortalecerse como asociación de referencia en la provincia dando mayor presencia a las personas con síndrome de Down.