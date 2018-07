FAAM continúa en su lucha por eliminar las barreras de acceso al empleo

Es técnico superior en Administración y Finanzas, B1 en Inglés, estudia por la tarde y desde este mes de julio trabaja en una librería de la capital en horario de mañana. María del Mar Martínez, es una de las 34 personas que a través del programa de Acciones Experimentales de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) financiado por el Servicio Andaluz de Empleo han tenido la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo.

Tal y como ella misma ha detallado a Diario de Almería, "Lo necesitaba". "Llevaba cuatro años sin trabajar, desde que se me acabó el contrato como monitora escolar, y sentía la necesidad de tener estabilidad laboral". La joven de 36 años con discapacidad ha incidido en que "la sociedad sigue teniendo muchos prejuicios, y yo los he sufrido". Ahora se considera una mujer afortunada, "estoy muy feliz y con ganas de aprender". "No me imaginaba trabajando entre libros, pero me gusta". María del Mar tuvo su primer contacto con FAAM como usuaria de la Bolsa de Empleo de la Federación, donde formó parte de dos programas de prácticas. Decidí inscribirme en Acciones Experimentales porque encajaba con el perfil que solicitaban, y finalmente he tenido suerte. Desde FAAM han informado de que se trata de un programa financiado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía, iniciado en diciembre de 2017 y de doce meses de duración, "que tiene como objetivo la inserción laboral en empresas ordinarias durante más de seis meses de personas desempleadas de larga duración.

Los técnicos de este programa promueven acciones de carácter experimental con los 34 participantes del proyecto: Información, orientación, asesoramiento, formación y práctica laboral. A día de hoy, hay 34 participantes (22 mujeres y 12 hombres), entre Vera (16) y Almería (17), de los cuales, 5 son personas con discapacidad, que en general llevaban varios años en situación de desempleo. De esas 34 personas, 20 son las que actualmente se encuentran trabajando en los sectores de: Hostelería y turismo, comercio, agricultura, construcción, etc, ocupando puestos de trabajo diversos, dependientes, ayudante de cocina, envasadora, personal de limpieza, peón de la construcción, recepcionista, auxiliares administrativos y una de ellas ha creado su propia empresa. Además otra parte de los usuarios del programa, han recibido diversas acciones formativas para su reorientación laboral. Más de 240 empresas son las que han sido contactadas, siendo más de 100 las que han sido visitadas personalmente por los dos técnicos del programa, teniendo como resultado diversas contrataciones laborales y la firma de 3 convenios, estando en proceso la firma de otros 12 convenios más. En la zona del levante almeriense y la comarca del Almanzora, el tejido productivo, se encuentra sensibilizado con los colectivos con especiales dificultades, y a través del Programa Acciones Experimentales, son muchas las empresas que están colaborando a través de contrataciones laborales. Un ejemplo de ello, es la empresa Ferretería López Fernández, ubicada en el Polígono El Real de Antas y en Mojácar, que ha contratado a tres participantes del programa, y manifiestan su intención en seguir colaborando en función de sus necesidades de personal. Las personas contratadas desde este programa han superado un proceso de selección en el que se ha valorado sobre todo, el grado de compromiso y el valor hacia el trabajo; están comprometidos con su búsqueda activa de empleo, accediendo al programa de forma voluntaria; han mejorado sus competencias profesionales a través de capacitación profesional y formación transversal, en relación directa con lo demandado por el sector empresarial de la zona.

Desde FAAM "queremos fomentar una metodología de trabajo activa y participativa que ponga en el centro del proceso de inserción al propio usuario, para que sea el protagonista de su propio proceso de inserción, desarrollando cualquier tipo de actuación, actividad o estrategia dirigida al objetivo único de la consecución de un empleo". Este programa se está llevando a cabo de forma paralela en Almería y Vera.