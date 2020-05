Valentín Sola: "Las personas con discapacidad sufren cualquier crisis multiplicada por veinte respecto a los demás"

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), conmemora el Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU alzando la voz de una veintena de colectivos que han dado lectura al articulado del texto hoy 3 de mayo, día en el que la Convención, en el año 2008, entró en vigor, tras lograr el número exigido mínimo de ratificaciones de Estados parte, entre ellos, España.

Esta Convención es el tratado internacional que promueve, protege y asegura los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo. El Día Nacional, contribuye al conocimiento, la difusión y la toma de conciencia acerca de esta Convención y sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura y la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad. En este día oficial, el movimiento social organizado de la discapacidad desea aprovechar para resaltar la relevancia de la Convención como la mejor y más firme aliada de las personas con discapacidad, mujeres y hombres, niñas y niños, y como el dispositivo jurídico, político y social más apropiado para hacer efectivos sus derechos, inclusión y bienestar.

En nuestra provincia conviven más de 66.000 personas con discapacidad, y a todas ellas FAAM ha querido dar visibilidad en el acto desarrollado en una plataforma digital, en el que han participado una veintena de asociaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad física, orgánica, sensorial e intelectual. Han sido Aema, Faisem, Luna, Altea, Asalsido, Frater, Darata,Asoal, Once, ALAL, Ver de Olula, La Esperanza, Síndrome de Wolfran, Asperger, Vivir, A toda Vela, El Saliente, Virgen del Río, AFIAL y Asocodi las que han dado lectura a los distintos artículos de la convención, en los que se recogen los ideales en cuestiones tan importantes como la educación, la salud, el empleo, la accesibilidad o la investigación.

Valentín Sola, presidente de FAAM ha resaltado “la actual situación que estamos viviendo. Hace unos años en la crisis económica que desencadenó también una crisis social , las ONGs del tercer sector fueron clave para poder recuperarnos, porque fueron el apoyo de los más vulnerables y sus familias. En la actual situación se suma a la crisis económica y social una crisis sanitaria. La realidad nos ha hecho observar que las personas con discapacidad, las personas más vulnerables sufren cualquier crisis multiplicada por veinte respecto a los demás. Estoy seguro, no me cabe duda, que cualquier iniciativa, cualquier medida política, económica, social, sanitaria, laboral, cultural, o del tipo que sea, va a tener en cuenta a las organizaciones de la discapacidad. Las ONGs han sido y son fundamentales, y que no os quepa duda que será muy complicado superar esta situación, pero de esta saldremos si estamos todos unidos”.

Para el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, “la actual crisis masiva de salud pública, está provocando una crisis social y económica de efectos devastadores que está castigando severamente a las personas con discapacidad y a sus familias, comprometiendo su salud y ocasionando fallecimientos entre las personas de este grupo social. Por ello, COCEMFE y su Movimiento Asociativo hacen hincapié en la necesidad del cumplimiento de la Convención para garantizar en situaciones de emergencia como la actual el derecho a la salud y la seguridad y la protección de las personas con discapacidad física y orgánica y personas con enfermedades crónicas”.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa ha destacado que “además de servir esta conmemoración para recordarnos los derechos que os asisten, es de justicia que en esta segunda edición de este día, se haga público el agradecimiento a todas esas personas con alguna discapacidad que, haciendo valer su derecho a la igualdad con el resto de los españoles, están dando lo mejor de ellos trabajando en el sector sanitario, alimentario, de seguridad, limpieza, etc.; desempeñando con profesionalidad, compromiso y generosidad entre otros ámbitos, más si cabe, su labor en plena crisis del coronavirus, para garantizarnos al resto nuestra seguridad, nuestra salud, el abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros servicios básicos. Este es para mi el mensaje más importante del segundo aniversario del Día Nacional en España de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el del reconocimiento de muchos españoles y españolas que con alguna discapacidad han demostrado de que están hechos, al saber garantizar unos servicios mínimos que están ayudando al resto de los españoles a sobrellevar el confinamiento y a salvar miles de vidas”.

Por su parte, la vicepresidenta, Ángeles Martínez, ha felicitado a la FAAM por este evento virtual y por su compromiso diario “por trabajar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y por defender y proteger sus derechos y trabajar por la plena inclusión”. Además, ha destacado que “nada va a detener todos los pasos que se han dado por la plena inclusión” y ha asegurado que Diputación va a ser una gran aliada en en la consecución de esta meta. “Dentro del Plan Almería las personas con discapacidad están muy presentes y vamos a seguir codo con codo trabajando con el tercer sector", ha concluido.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco ha destacado que “lo que hace de este encuentro un acto verdaderamente significativo es su capacidad de trasladar, a las personas con discapacidad de todas las edades, y también a sus familias, que no están solas. Que toda la sociedad está con ellos, que les acompaña y que son conscientes de que la discapacidad, en sus múltiples formas, es un reto común que nos sitúa ante el espejo de nuestra propia dimensión como sociedad moderna y democrática: si les ignoramos, si les olvidamos o no respondemos a sus demandas, no estaremos dando la talla, porque estaremos dejándoles atrás. Y si algo nos está enseñando este tiempo de pandemia es que ante las dificultades todos somos iguales, aunque no todos tenemos la misma capacidad de ayuda”. “Ayudar a los que ayudan es una idea que siempre me gusta compartir en este tipo de encuentros, porque a mi juicio refleja bien lo que es el servicio público. Por eso, los que más podemos, somos los que más debemos demostrar que estamos ahí, que queremos trabajar para una sociedad en la que todos, especialmente los menos fuertes, tienen los mismos derechos”.

Finalmente, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha incidido en que “hoy estamos en este encuentro vía telemática superando esa imposibilidad de hacerla presencial. Y es que la discapacidad sabe precisamente lo que es superar obstáculos y barreras. Fruto de esas reivindicaciones es por lo que hoy, afortunadamente, se podrá dar lectura a ese articulado de los derechos reconocidos en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, que entró en vigor en España un 3 de mayo del 2008, hace hoy 12 años. Sin embargo, pese a ese reconocimiento internacional y ratificación en nuestro país, y aunque se ha recorrido mucho camino en estos años, aun hoy nos encontramos con obstáculos y barreras que debemos superar. Pues los derechos se plasman en papel, pero se reconocen y consagran con hechos”.

“De todos nosotros como sociedad y de los poderes públicos en particular depende que ese reconocimiento sea real y efectivo. Quienes me conocéis sabéis que tenéis en mí una aliada en la consecución de la consagración de esos derechos. Desde mi encomienda de presidir el Parlamento de Andalucía, uno de los principales objetivos que me he propuesto ha sido trabajar para que precisamente la casa de todos los andaluces lo sea también, sin ninguna duda, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física, sensorial o intelectual”.