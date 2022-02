FAPACE urge a garantizar la calidad educativa en todos los centros públicos de la provincia

La Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado de Centros de Educación Pública de Almería (FAPACE) urge a las administraciones competentes a tomar medidas que garanticen el derecho a la educación de calidad en los centros públicos de nuestra provincia. A su juicio, la calidad de la educación no puede depender del poder adquisitivo de las familias o ayuntamientos que han podido dotar a las aulas de medidores CO2 y/o filtros HEPA, o de si un centro está en una zona donde hace más o menos frío. NO a estas alturas, en las que ya no hay duda sobre la importancia de la calidad del aire. La falta de personal docente y de apoyo educativo, acorde a las necesidades reales del alumnado, se ha incrementado ante los contagios, los aislamientos, y las demoras en cubrir las bajas.

Los constantes confinamientos en las familias también están produciendo desigualdades en función de que se tengan o no los medios necesarios, tanto desde el centro como desde las familias, según indican en un comunicado, tanto para el seguimiento el proceso enseñanza-aprendizaje desde casa como para cubrir las desigualdades sociales en la población infantil en riesgo de exclusión social sea por Necesidades Educativas o atendidos por programas sociales como el PRAI del plan SYGA .

El colectivo argumenta que la educación debe de ser de calidad, inclusiva, equitativa, respetuosa, empática y tolerante y no generadora de desigualdades. "Hemos tenido dos años para solucionar todos estos problemas en los que ha quedado patente la importancia de la educación y de mantener los centros educativos abiertos". De ahí que vuelvan a exigir que se dote a los centros educativos públicos de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para acabar con esta desigualdad lo antes posible.

En este sentido, asegura que todo esto tiene que ir acompañado de la mayor transparencia posible en los datos, debido a que la incertidumbre produce rumores y malestar en toda la comunidad educativa. FAPACE exige conocer los datos reales de cada centro ayuda a tranquilizar y mejorar el clima de convivencia de los centros educativos, así cómo también ayuda a aumentar la responsabilidad de toda la comunidad educativa.