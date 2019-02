La Facultad de Psicología aborda la Igualdad en los actos de su patrón

La Facultad de Psicología de la Universidad de Almería se encuentra en plena celebración por la festividad de su patrón. El martes comenzaron los actos institucionales en honor a Juan Huarte de San Juan en la Sala de Grados del Edificio de Gobierno. Este año los actos patronales, que se prolongarán hasta hoy, están centrado en la igualdad.

Entre los distinguidos durante el acto oficial destaca José Francisco Morales, quien recibió la Medalla de la Facultad por su destacada trayectoria académica y profesional y su especial vinculación con la misma.

El rector hizo entrega de reconocimientos a los mejores expedientes académicos de Grados y de Másteres y al profesorado que alcanzó los 25 años de servicios, así como a entidades públicas y privadas por su labor profesional al servicio de la Facultad de Psicología

El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, presidió el acto en el que también se hizo entrega de reconocimientos al alumnado con mejores expedientes académicos de Grados y de Másteres Oficiales, así como al profesorado que alcanzó los 25 años de servicio, y a las entidades públicas y privadas por su labor profesional al servicio de la Facultad (Asociación Amigos de Alzheimer de Almería Complejo Alzheimer José Bueno y al Gabinete de Psicología de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión). En el Grado de Psicología fue galardonado el alumno Jorge Villarroel; en Trabajo Social, Consuelo Pérez; en el Máster de Ciencias del Sistema Nervioso, Isaac García y, por último, en el Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento, Javier Vela.

Rodríguez felicitó a los estudiantes que como señaló, son “la razón de ser de nuestra Universidad”. Puso de manifiesto el compromiso de la UAL en la formación de profesionales y en la transferencia de conocimiento e investigación “cada vez de más calidad”. Y también tuvo palabras de agradecimiento para el profesorado de la Facultad de Psicología que con su buen trabajo ha conseguido ”una creciente demanda en sus estudios” y han indicado la importancia de su labor a la hora de colocar a la UAL como “una de las mejores universidades españolas y en un lugar destacado a la cabeza de las andaluzas”.

Rodríguez mostró su orgullo como rector por su esfuerzo y les animó a continuar por este camino siendo un ejemplo para los estudiantes “tanto en la transmisión de saber y conocimiento, como de un importante código de valores”.

La decana de la Facultad de Psicología, Encarnación Carmona, explicó que este año las actividades organizadas se han centrado en la igualdad porque era un tema demandado anteriormente por los compañeros, por ser de actualidad y por contar con dos profesiones relacionadas con la igualdad: la Psicología y el Trabajo Social. Carmona, también justificó la elección de este tema indicando la importancia de que “una institución educativa como la Universidad de un paso, sin ideas políticas, en dar visibilidad al camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres, y queríamos ofrecer una visión profesional desde la psicología y el trabajo social”.

'Desmontando sesgos sobre las mujeres', conferencia inaugural

Antes de la entrega de distinciones, María Jesús Cala, profesora titular de Psicología de la Universidad de Sevilla, se encargó de la conferencia inaugural bajo el título Desmontando sesgos sobre las mujeres que sufren violencia machista: aportaciones desde la Psicología. El objetivo de la charla era cuestionar algunos de los pensamientos rápidos, los sesgos que existen con respecto a las mujeres que sufren violencia. Algunos de los sesgos son, por ejemplo, “creer que nos comportamos de la misma manera independientemente de que nos relacionemos con hombres o mujeres, y no es cierto, creer que las mujeres que no se separan del agresor es porque les gusta sufrir o que si no denuncian al principio están mintiendo”. También está el tema de la memoria, “el hecho de que cuando la víctima no da detalles, no tiene suficientes detalles o muestra alguna inconsistencia se tiende a restar credibilidad a su relato, sin tener en cuenta lo que la psicología de la memoria nos puede decir al respecto”.

Cala reivindicó “la formación para los operadores jurídicos en algunos aspectos de la Psicología porque este conocimiento es muy importante”. Insistió en el hecho de que a veces el sistema judicial reclama de la memoria humana “cosas que exceden a lo que una persona puede ofrecer, por eso es necesario que los psicólogos y las psicólogas estemos ahí para defender ese conocimiento y que se tenga en cuenta un contenido obtenido mediante procedimiento científico”.