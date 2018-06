El Federal zanja la polémica y anula el recurso susanista contra Adriana

La Comisión Federal de Ética y Garantías ha zanjado cualquier intento de agravar la polémica del "censo creciente" por parte de los que han perdido las primarias. La resolución del 13 de junio contra la que no cabía ningún recurso fue el primer dictamen de Ferraz en la que se realizaba un filtrado de las nuevas altas y, a continuación, se realizó un listado definitivo con el que estaban llamados a las urnas 1.228 militantes. Con ese censo se votó el domingo y se cerraba este capítulo sobre unas primarias que los susanistas de Almería y Sevilla trataron de evitar a toda costa hasta horas antes de que se abriera el proceso. Sin embargo, con los resultados llegó la enésima pataleta a pesar de que se habían firmado sin que constara ningún desacuerdo las actas de todas las mesas electorales en el Tryp Indalo. La Comisión de Ética y Garantías de la Ejecutiva de Sánchez Teruel se volvió a oponer al censo alegando las mismas razones y otros argumentos relacionados con el pago de las cuotas y en un informe elevado al Federal planteó el suspenso del resultado e incluso la posibilidad de que se repitieran las primarias. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Adriana Valverde, no dudó en restarle importancia a la impugnación de los susanistas a la hora de tomar las riendas y ayer el órgano competente de Ferraz le acabó dando la razón y advirtió a los del recurso y la reincidencia en la contaminación de las primarias de la capital de las consecuencias de sus decisiones. La resolución del Comité de Garantías del PSOE de Pedro Sánchez ha proclamado definitivamente a la exdelegada como candidata a la Alcaldía de Almería y declara que el órgano provincial designado al efecto se ha atribuido competencias sobre las que no tiene nada que valorar. "Los acuerdos expresados por la Comisión de Garantías del Provincial han sido adoptados por un órgano manifiestamente incompetente, la incompetencia es notoria y clara y no precisa de ningún esfuerzo interpretativo o argumental para detectarla y va acompañada de un nivel de gravedad que no puede sino comportar la nulidad de pleno derecho de la resolución". El bastión sanchista seguirá invicto.