Los feriantes contestan al alcalde: "Se apresura al decir que habrá normalidad en Feria"

Comunicado

Los feriantes de Almería no estamos solos y contamos con el apoyo de todas las asociaciones de feriantes de Andalucía, Murcia, Valencia y Alicante, especialmente la de Sevilla regida por el señor Palacios y de aquellos feriantes no asociados que se suman a la iniciativa. Los feriantes de Almería no estamos solos y contamos con el apoyo de todas las asociaciones de feriantes de Andalucía, Murcia, Valencia y Alicante, especialmente la de Sevilla regida por el señor Palacios y de aquellos feriantes no asociados que se suman a la iniciativa.

Los feriantes ya nos dirigimos al Ayuntamiento de Almería con la firma del 98% de los titulares de atracciones mecánicas y caseteros solicitando que la nueva adjudicación de parcelas no se haga por el procedimiento de subasta. Encontrando negativa por parte del Ayuntamiento en nuestras justas reivindicaciones se han mantenido tres reuniones con los técnicos municipales en las que se nos ha concluido que el proceso se hará mediante subasta aunque no sea bueno ni para los feriantes ni para la ciudadanía que verá incrementados los precios en la feria, por lo que hemos iniciado un calendario de movilizaciones que en los próximos días tendrá su continuación con el corte de carreteras y en las que reprocharemos al Alcalde de Almería su aparición en prensa para informar incorrectamente a la población. No vamos a tolerar imposiciones, falsas informaciones ni que se nos trate como analfabetos porque somos trabajadores profesionales de la feria.

El sector de los feriantes solo quiere que el Ayuntamiento de Almería haga la adjudicación del suelo del recinto ferial de la misma manera que lo hacen el resto de provincias como Sevilla, Huelva, Jaén, Málaga o Granada, algunas de ellas gobernadas por el Partido Popular y que ninguna contradice a la ley.

Llamamos la atención del Alcalde para no meterse en un callejón sin salida ante la incompetencia de su concejal de fiestas Diego Cruz, incapaz de solucionar el conflicto por sus propios medios, porque todos los feriantes mantenemos la firme decisión de recurrir judicialmente si hace falta y de dejar desierta la feria de este año 2020 sin atracciones mecánicas ni casetas ni puestos de alimentación si el Alcalde no se aviene a reunirse con nosotros para buscar la solución legal y económicamente mas favorable al sector y a la ciudadanía.

Pedimos que el Alcalde no gobierne con imposiciones sino con altura de miras y desde luego que de no hacerlo en el interés general de todos el problema lejos de solucionarse se agravará a medida que se acerque el mes de agosto.

Desde aquí pedir disculpas a la ciudadanía de Almería pero pedimos también su comprensión ante un situación que para nosotros supone el mayor atraco a nuestro bolsillo. Si el Alcalde tiene que recaudar que no lo haga a costa nuestra.