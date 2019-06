Fernández-Pacheco niega tener cerrado un principio de acuerdo con VOX

El alcalde de Almería en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, ha negado la existencia de un principio de acuerdo entre el Partido Popular y Vox para la gobernabilidad de la capital y asegura, tajante, que "no va a meter en el equipo de gobierno a nadie".

El candidato del PP, que espera al día 15 de junio para ser investido como regidor capitalino, se ha pronunciado después de que el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, haya anunciado este viernes un "principio de acuerdo" con el PP para avanzar en la gobernabilidad de aquellas poblaciones donde juntos suman mayoría suficiente, citando en concreto a Almería capital, junto a los municipios almerienses de Roquetas de Mar, El Ejido y Adra. Según ha explicado tras reunirse más de dos horas con una delegación del PP encabezada por Teodoro García Egea, ese acuerdo se irá concretando en las organizaciones territoriales y se desarrollará en comisiones programáticas bilaterales para alumbrar un documento escrito para su firma.

Sin embargo, Fernández-Pacheco se ha mostrado sorprendido por este anuncio. Según ha explicado, el candidato del PP ha trasladado a su partido las conversaciones mantenidas el pasado martes con los diferentes cabezas de lista de los partidos que tendrán representación municipal y su firme intención de "de gobernar en minoría", a lo que ha añadido, tajante, que no va "a meter a nadie", en cuanto que no le es necesario votos a favor del resto de formaciones para poder resultar investido como alcalde, salvo una abstención.

No obstante, el alcalde en funciones admite conversaciones avanzadas con el candidato de Vox en Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, "porque nos gustaría alcanzar un acuerdo más allá de la investidura" a favor de la pretendida estabilidad en el gobierno de la ciudad, al mismo tiempo que no cierra puertas a Ciudadanos, con cuyo representante, Miguel Cazorla, también está teniendo contactos. "No hay puertas cerradas", agrega Fernández-Pacheco, salvo las que el descarte "de ellos mismos del PSOE y Podemos". Espera que la semana que viene estar en disposición de dar por cerrados acuerdos postelectorales.