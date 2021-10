Filosofía, reflexión y argumentos

José Antonio Guerrero Ruiz (Huelva, 1971) es uno de los filósofos más activos y comprometidos del panorama filosófico actual en Almería. Hizo Relaciones Laborales en la Universidad de Huelva cuando se llamaba Graduado Social. Después estudió el grado de filosofía en la UNED, y se animó a hacer el máster en filosofía teórica y práctica en la misma universidad. Actualmente es alumno de doctorado en filosofía en la Universidad de Almería. Casado y con una hija, está a punto de cumplir 50 años y reside en El Ejido (Almería) desde el año 2005. Afirma que siente predilección por la metafísica, la ética y la hermenéutica. Le preocupa que la filosofía sea una actividad inerte, alojada en el texto y en el discurso ensayístico. Filosofía sin lactosa es su último libro publicado.

Pregunta.- ¿Qué rama de la filosofía te interesa? ¿Hacia dónde orientas tu pensamiento? Ayúdame a entender tus ideas.

Respuesta.- Admito mi predilección por la metafísica, la ética y la hermenéutica. No obstante mi pensamiento lleva años orientado hacia la filosofía práctica. Considero que esta última no está valorada lo suficiente y que por ello merece el esfuerzo de la redefinición y de la praxis efectiva. Y este empeño mío lo es en primer lugar por la necesidad de llevar la filosofía a otros contextos donde hace años que no habita, pero también lo es por luchar contra las pseudofilosofias que bajo en hombre de filosofía práctica hacen desmerecer esta misma expresión que considero muy digna y muy defendible.

P.- ¿Qué promueves o por qué te preocupas?

R.- Me preocupa que la filosofía sea una actividad inerte, alojada en el texto y en el discurso ensayístico, que bien podría considerarse ya un género literario. Me preocupa además que el filósofo no genere cambios históricos y que no sienta interés por la política, la economía, las redes, etc. Considero que la filosofía ya no es la disciplina de los cambios sino solo de la reflexión y la argumentación, que no está mal en absoluto. Pero creo que la filosofía que yo conocí en las enseñanzas medias, gracias a un profesor que tenía mucho sentido del humor, era otra cosa: cálida, viva, reactiva. Debo admitir que jamás cuestionaré el ámbito académico. Todo lo contrario, lo defenderé y justificaré la necesidad de su existencia; es el medio esencial para el aprendizaje. Pero creo que es posible simultanear esto con una filosofía viva que provoque y que pretenda que la gente piense por sí misma. Ese objetivo, el humano, el que nos conduce a un humanismo implícito que surge en la praxis, es la clave del cambio social.

P.- A través de sus obras, profundiza en algún tema en especial?

R.- Tengo tanto libros de narrativa como de filosofía. Los de filosofía cuestionan dogmas y proponen encuentros conceptuales como los descritos anteriormente (de filosofía práctica). Los de narrativa son libros de relatos experimentales en primera instancia, aunque también tengo una novela, Una Guerra en el Limbo, que se reeditó y tradujo al inglés. Este es un libro crítico con la sociedad de la información y con los grupos de poder transnacionales. En respuesta a tu pregunta, y haciendo memoria, te diré que los lectores me han dicho un poco de todo. Pero no sé si son influyentes o no. Nunca he buscado que lo sean. Tan solo he pretendido comunicarme con los lectores y disfrutar de esa experiencia.

P.- Hasta la fecha, ¿podría decirme cuántos libros has publicado?

R.- Pues publiqué dos libros de relatos experimentales, La mentira zurda. Cuentos de Joseph Landowski (IEA, 2011) y Literatura zurda (IEA, 2017). Eso me llevó a abrir el blog “La mirada zurda”. Después surgió Temperamento. Pensamientos filosóficos en la obra de Mary Shelley (Ápeiron Ediciones, 2017). Tras eso llegaron Una guerra en el limbo (Playa de Ákaba, 2018) y Apuntes de filosofía moral (Playa de Ákaba, 2018). Finalmente Filosofía sin Lactosa (Dauro Ediciones, 2020).

P.- Cuénteme un poco sobre tu último libro, “Filosofía sin lactosa”.

R.- Pues fue finalista en un concurso internacional de ensayo, el de la Universidad Siglo 21 en Argentina. Y ciertamente es una crítica a la filosofía actual. El libro propone una filosofía práctica próxima al ágora y llena de acciones y consecuencias. Se detiene en la figura de Nicolás Salmerón como filósofo práctico y aborda también aspectos de la identidad de la filosofía española.

P.- Es un escritor muy activo en los medios de comunicación públicos, con presencia en muchos foros y actividades de divulgación filosófica.

R.- Colaboro con varios medios. Creo que hay que hablar de filosofía en estos lindes porque normalmente no se habla. La filosofía es útil o hay que hacerla útil para la vida de cada individuo. Sin duda los medios a los que me refiero me dan la libertad plena y el instrumento justo para transmitir cómo la filosofía puede servir para algo.

P.- Antonio, es miembro fundador y presidente desde sus inicios de la asociación “Filosofía en la calle”. ¿Cómo surgió la idea de constituir en Almería esta asociación?

R.- Al principio estaba yo solo. Fue en el 2015 y surgió de mi frustración al acabar la carrera de filosofía. Consideraba que la filosofía no estaba viva. Tuve que hacer algo y por eso pensé en hacer un acto para hablar de ello. Fue en la extinta librería Sintagma. Tras eso un grupo de personas me siguieron y comenzamos a ir a otras entidades e incluso a hacer eventos distintos al de la ponencia inicial. Ya hemos estado en Madrid y Valencia y tenemos personas en muchas provincias españolas y de fuera de España. Estuvimos en el Avivament compartiendo escenario con Javier Gomá. Nos han abierto las puertas de universidades como las de México (UNAM) a través de las medios digitales y hemos aparecido en un canal cultural del Perú. En una de nuestras exposiciones participó como modelo para una fotografía Marina Garcés.

P.- ¿Cuáles son las principales actividades que esta asociación está realizando nuevamente?

R.- Tenemos una exposición de fotografía que se abre en breve en Roquetas de Mar (en el teatro auditorio, desde el día 22 de octubre hasta el 7 de enero del 2022). La exposición se llama “Pensadores, vuelta a la calle” (que por cierto tú mismo comisarías, como colaborador que eres de la asociación) y se engloba en la decima jornada o décimo ciclo de Filosofía en la calle. Con nosotros colabora la asociación A.P.AL.I., con un repertorio de cuadros extraordinarios. Nosotros exponemos un conjunto de retratos fotográficos con alto contenido filosófico. También tenemos una editorial y una revista. Estos dos proyectos son más recientes y están levantando vuelo con mucha facilidad.

P.- Como director de la nueva editorial KIROS Ediciones, ¿puede decirme cuál es el objetivo de este proyecto?

R.- Llevamos poco tiempo. Es una editorial insertada en la asociación “Filosofía en la calle” y cuya línea editorial es la filosofía. No obstante no tiene cerrado el formato, aceptamos tanto narrativa, ensayo, etcétera, siempre que el denominador común sea la filosofía o el pensamiento o haya una reflexión dentro del texto. Hasta ahora hemos publicado dos obras. Una primera del autor Francisco García Carbonell y que se llama El Mundo que Pensamos (2021). La segunda obra es Logos Almeriense: Filosofía en la calle, vol. II (2021) y supone el segundo volumen de la colección de ensayo que lleva la asociación “Filosofía en la calle” y que se inició con Protesta: Filosofía en la calle, vol. I (2020). Estos dos libros son el inicio de una labor editorial consensuada por los miembros del comité de edición y que afinan su olfato por el buen trabajo. Pretendemos ser una editorial seria y con productos muy buenos que ofrecer.

P.- Logos Almeriense: Filosofía en la calle, vol. II, es una publicación en la que se recopila por primera vez la historia de la filosofía almeriense. ¿Quiénes son los autores? ¿Cuáles han sido la principal fuente de documentación que habéis tomado para este último libro?

R.- Los autores del libro hemos sido: un servidor, Manuel Álvarez (coordinador), Francisco García Carbonell, Ricardo Alberto Blanco y Pedro Redondo Reyes. Se trata de un ensayo muy documentado que ofrece algo nunca visto: la historia de la filosofía en Almería. Inicialmente nos pusimos este reto y a través de varias fuentes hemos llegado a destapar la rica historia filosófica de Almería y digo rica porque lo es.