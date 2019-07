‘Flashmob’ y puro arte flamenco unidos en los cursos de la UAL

“El flamenco de Almería está en auge y no se le hace tanto caso como se le debería de hacer”, con estas palabras del ‘bailaor’ almeriense Eduardo Leal, se da comienzo al nuevo curso ofrecido por la UAL

El curso de ‘Técnica y estilo de la coreografía por taranto y alegrías’ tiene como objetivo realizar de forma prácticas coreografías de carácter flamenco para así tomar herramientas para que los asistentes puedan realizar sus propios bailes de manera independiente. En concreto, los estilos de flamenco con los que trabajaran en este curso serán ‘el taranto’ y ‘las alegrías’, tan característicos de nuestra tierra.

En el curso existe un total de 27 alumnas matriculadas en este curso y tendrá una duración de tres días y se impartirán en modo flashmob, es decir, todas las clases impartirán de forma práctica. Las clases están dirigidas para un alumnado de cierto nivel con una base construida dentro del flamenco. Las clases se llevan a cabo en el Escuela Municipal de Música y Artes de Almería.

La idea de impartir introducir la temática flamenca se remonta desde que el Festival Internacional de Danza de Almería, y a partir de ese momento, dejar un espacio propio al flamenco dentro de los cursos.

Los directores del curso, Enrique de Amo Artero y Tomás Eduardo Obrero se han mostrado orgullosos llevar a cabo este curso con uno de los mejores profesionales dentro del mundo del flamenco. Apelan a la profesionalidad y la categoría del ‘bailaor’ almeriense como perfecto instructor de este curso. Como ha declarado Amo Artero: “pensamos que es una persona con una trayectoria reconocida. Además al ser almeriense, va a tratar con cariño la actividad, y por lo tanto entendíamos que es un curso donde el ponente tiene un nivel extraordinario y las personas que se han matriculado lo van a disfrutar”.Leal piensa que Almería debe seguir apostando por este arte como es el flamenco. El bailaor originario del barrio de ‘Pescadería’ se ha mostrado agradecido de regresar a su tierra: “siempre es un regalo volver a Almería, rodearme de los almerienses que me miman. Me siento superquerido y me cuesta luego mucho irme otra vez.”