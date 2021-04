Gabriel Amat: "Si hubiera dicho que me quedo, nadie me habría dicho que no"

El presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha repasado este viernes su trayectoria de los últimos 17 años al frente del partido ante la convocatoria del XIV Congreso Provincial del PP, que tendrá lugar el próximo 25 y 26 de junio, en el que no optará a la reelección, dejando paso al todavía secretario provincial de la formación, Javier Aureliano García.

"Hace tiempo que sabía cuándo tenía que llegar mi relevo en el PP provincial, lo tenía muy claro y no me ha dicho nadie que tenía que hacerlo", ha manifestado el presidente de los populares almerienses, quien ha recalcado que desde hace "dos años" tenía claro que no volvería a optar al cargo, aunque ha reconocido que "si hubiera dicho ahí me quedo, aunque no le hubiera gustado a alguien, nadie me habría dicho que no".

Durante su intervención en la Junta Directiva del PP que se celebra en Roquetas de Mar junto con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el presidente del PP-A, Juanma Moreno, Amat ha presumido de la solidez que el partido ha mostrado en la provincia tras las últimas convocatorias electorales y la unidad de sus miembros. "La provincia de Almería da clase a muchos lugares, por qué no decirlo", ha dicho, antes de volverse a los líderes del partido y recibir un aplauso de los asistentes al acto.

El líder del PP almeriense ha incidido en que la formación acumula 17 años "de ganar elecciones", por lo que ha reclamado a su sucesores mantener esta senda en los próximos años para que el partido siga acumulando triunfos en las elecciones autonómicas, municipales y generales.

"Hay que ir a por todas, sabemos hacerlo y tenemos ganas de hacerlo", ha alentado ante los miembros de la junta directiva, ante quienes ha confesado haberse sentido "a gusto y querido" durante estos años, por lo que con su marcha siente que le "falta algo". "Yo pongo primero los intereses de mi partido, de ese algo que me falta a mí, que ahora tiene que pasar a otras manos y para eso siempre me tendréis a vuestra disposición como un afiliado más, no como quien ha sido presidente, para obedecer y hacer lo que tenga que hacer", ha añadido.

Amat, quien ha sido ovacionado en varias ocasiones y ha recibido el halago del presidente autonómico del partido por su trayectoria, ha pedido al próximo presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, y al que será su secretario provincial, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, que haya "unión" entre ellos porque eso "hace la fuerza". "He sido presidente y Javier, secretario, pero éramos uno para tomar una decisión", ha advertido,

Con ello, ha dado las gracias a la "familia del PP" por el trato que ha recibido y el "respeto" que le han manifestado durante su etapa al frente de la formación, en la que ha buscado "la forma de dialogar con todo el mundo" y de "no tener enemigos" porque "nadie le quita nada a nadie y de eso nos tenemos que mentalizar".

Así, ha reclamado la unión de la formación para tener un "partido ganador" con el que "barramos" en las elecciones andaluzas "si puede ser en solitario mejor" y permita tener a Pablo Casado como próximo presidente del Gobierno frente a un Ejecutivo liderado por un PSOE "que lo único que hace es mentir, engañarnos y confundirnos". "Para eso tenemos que ganar en Andalucía y en todas las comunidades, si no ganamos, no gobernaremos", ha zanjado.