Presentación oficial de la Asociación Sara Allut Plata

La delegada del Gobierno, Maribel Sánchez Torregrosa, ha asistido junto al delegado de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte; el gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida; el director médico, José Guirao; y la vicepresidenta de la Diputación de Almería, Ángeles Martínez, a la puesta de largo de la Asociación Sara Allut Plata que realiza desde hace años misiones solidarias en países como Congo, Sierra Leona o Mozambique.

La asociación la preside el neurocirujano del hospital referencia de la provincia de Almería e hijo de Sara Allut Plata, Antonio Huete. La Asociación, que lleva como lema Sencillamente ayudar se dedica a realizar misiones solidarias bajo la premisa de la que fue enfermera en diferentes centros hospitalarios y que da nombre a la organización. “Ella era una gran enfermera, una gran madre y esposa, una gran hermana y una gran persona. Por eso, todos mis hermanos junto a mi padre y a mí queremos dedicarle este trabajo.

Esta Asociación pretende ayudar a tantas personas en el mundo que sufren la pobreza extrema, la enfermedad, la violencia y la guerra y se sienten abandonados. Eso es precisamente lo que queremos desde esta Asociación, acompañarlos, darles calor, que no se sientan solos”, ha recordado Antonio Huete.

Durante la presentación de la Asociación, Maribel Sánchez ha asegurado que “personas como el doctor Antonio Huete y su familia nos dan una lección de solidaridad y ejemplo con su trabajo y no podíamos dejar de estar presentes en esta presentación de la Asociación Sara Allut Plata que tanto hace por las personas que viven en situaciones de dificultad en países donde la sanidad no cuenta con los medios que sí tenemos en otras zonas del mundo”. Para la delegada del Gobierno andaluz en Almería “se trata de un ejemplo de entrega y generosidad la de todos estos profesionales sanitarios que dedican sus vacaciones y su dinero a ayudar a personas que no tienen nada. Nuestro reconocimiento más sincero a la gran labor que realizan los 365 días del año”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Almería, Ángeles Martínez quiso reconocer “el enorme trabajo que hacen estos profesionales que además de velar por la salud de todos los almerienses dedican sus días de descanso a realizar este tipo de misiones para ayudar a las mujeres y niños que viven en zonas desfavorecidas”.

En la última expedición, un grupo de dieciséis profesionales sanitarios del Hospital Universitario Torrecárdenas entre los que figuraban ginecólogos, traumatólogos, neurocirujanos, personal de enfermería así como personal de lencería y celadores, y a los que acompañaron también sanitarios del malagueño Hospital de la Serranía de Ronda, realizaron una misión solidaria en la ciudad de Boma, situada a unos 500 kilómetros de la capital del Congo.

Por su parte, el neurocirujano del Hospital Universitario Torrecárdenas ha explicado que durante sus misiones solidarias “desarrollamos labores de atención a las mujeres embarazadas, asistencia al parto, atención a los niños con enfermedades infecciosas, atención a pacientes con patología neuroquirúrgica (hidrocefalia, mielomeningocele) o que presenten fracturas vertebrales, por poner algunos ejemplos”.

En el plan de actuación también se incluyen charlas de concienciación con los temas de lavado de manos así como de higiene dental, “por eso también llevamos en nuestras expediciones cepillos y pasta dentrífica desde España” ha apuntado el doctor Huete, y “les explicaremos todo lo referente a la salud ginecológica en la mujer”.