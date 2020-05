Indalecio Gutiérrez: “El Gobierno está afrontando esta crisis sin dejarse a nadie atrás”

Nacido el 4 de septiembre de 1974, Indalecio Gutiérrez Salinas ha sido el último diputado almeriense en incorporarse al Congreso. Lo hizo en febrero, poco después de la constitución del Gobierno, tras la baja del exministro José Guirao. Graduado en Educación Infantil y funcionario de la Universidad de Almería, fue concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital y responsable de la sección sindical de UGT en el campus almeriense.

– ¿Qué hace un diputado del PSOE durante el estado de alarma?

– Nuestra actividad no ha parado. Tenemos asistencia a comisiones telemáticas y en ocasiones a presenciales, también estamos votando telemáticamente, haciendo preguntas (las últimas que he cursado sobre trabajadores en ERTE o la gestión de la pandemia en Almería) y preparando iniciativas y PNL para los próximos plenos. También estamos teniendo mucha conexión con los alcaldes y portavoces de los grupos municipales para abordar dudas y cuestiones relacionadas con esta crisis. Y luego por segmentos, yo estoy realizando múltiples interacciones con el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias. Es fundamental no perder el contacto con las organizaciones almerienses ni durante el confinamiento. Hoy (el jueves) he tenido una reunión por videollamada con representantes de UGT. Estamos en casa, pero la actividad política no cesa.

–¿Cómo valora la gestión de la pandemia por parte del Gobierno?

– Es una epidemia global que no se había producido nunca antes ni nadie conocía antes y requería trabajar con el método de ensayo y error. A todos los países occidentales nos ha pillado sin preparación previa y se optó por confinar a la población para frenar la propagación. La primera fase de contención de la pandemia se ha hecho de forma muy eficaz y eficiente y se ha conseguido reducir al mínimo el factor de contagio. Cualquier persona con sentido común de este país entiende que la actividad económica tenía que paralizarse, porque o paraba y se cortaba todo, salvo lo esencial, o esto podría haber sido un desastre de millones de infectados y muertos. Y esas medidas han funcionado porque se ha contenido el coronavirus.

– Almería se mantiene como una de las provincias con menor incidencia. ¿Qué le parece la respuesta de la sociedad almeriense ante la crisis sanitaria?

– El foco principal de contagio ha estado en grandes ciudades como Madrid y Barcelona y la movilidad era lo que más preocupaba. Y Almería siendo la provincia más alejada era normal lo de la baja incidencia, como mínimo que fuera menor. Y luego hay que destacar el buen comportamiento de la sociedad almeriense que ha cumplido las normas y ha sido responsable salvo excepciones. Pero ha sido clave el factor geográfico y la restricción de la movilidad.

Almería es una tierra solidaria y que está acostumbrada a luchar y va a superar esta pandemia

– Los ejemplos y muestras de solidaridad han sido permanentes en los dos últimos meses.

– Esa solidaridad está ahí y te puedo decir que la he vivido directamente porque en el PSOE montamos una plataforma de apoyo con la que hemos realizado donaciones de dinero y materiales. La sociedad ha comprendido que era una epidemia con consecuencias muy graves y el que más tiene debe ayudar a los que más lo necesitan. Y aquí ha sido así. Siempre he pensado que la sociedad almeriense es muy solidaria y lo demuestra en su nivel de convivencia aceptable con personas de un sinfín de nacionalidades. Y en esta crisis lo ha demostrado estando al lado de los mayores y también de los que tienen menos recursos.

–El Gobierno lleva dos meses encajando duras críticas, ¿qué le parecen esos reproches que también llegan desde Almería?

– Creo que hay fuerzas políticas, sobre todo VOX y el PP, que se mueven dentro del espacio de la irresponsabilidad política porque en esta crisis hay que arrimar el hombro y dejar a un lado los intereses partidistas. Lo importante era la desescalada sanitaria y la reconstrucción de la economía no sacar rédito político y confundir a la población con bulos, fake news y mensajes de odio para que cundiera el caos y el desconcierto. Creo que no ha salido bien, la sociedad sabe lo que está haciendo cada fuerza política. Otros han perdido el norte en política y los veo cada vez más descolocados tratando de hacer oposición con esta situación. Están equivocados y lo van a pagar electoralmente cuando llegue el momento. Todos están ayudando menos ellos que solo saben generar ruido y tensión social y no aportan ninguna solución a la salida de la crisis.

–¿Cómo valora el papel de las diferentes administraciones almerienses?

– A nivel provincial las administraciones tienen un notable alto, casi sobresaliente, porque la relación ha sido muy buena. Hablo de forma permanente con el subdelegado del Gobierno y reconoce que la coordinación ha sido permanente con la Junta y los ayuntamientos. No ha habido ninguna tensión entre administraciones, salvo casos muy puntuales. Han estado trabajando por los almerienses y el futuro de esta provincia mientras que en otros territorios como Madrid ha brillado por su ausencia esa lealtad y coordinación.

La coordinación de la Subdelegación con la Junta y ayuntamientos en la provincia ha sido buena y permanente

– ¿Considera que esta crisis puede generar un considerable desgaste electoral a su partido?

– Esta crisis no la provoca nadie, no se puede responsabilizar a un Gobierno que lo único que ha hecho ha sido combatirla con todos sus medios. El PSOE no tiene por qué tener ningún desgaste en las urnas porque ha combatido la epidemia desde el Gobierno y ha puesto en marcha coberturas sociales necesarias. Se está afrontando la crisis sin dejar a nadie atrás y eso no lo han hecho otros gobiernos. Hay casi 4 millones de trabajadores acogidos a medidas como la de los ERTE y más de un millón de autónomos con prestaciones extraordinarias por cese de actividad, además de otros beneficios fiscales para los afectados. La gestión del Gobierno se ha orientado a ayudar a los ciudadanos y ahora se está haciendo una desescalada correcta para que no haya rebrotes al tiempo que se adoptan planes para reconstruir la economía: que las empresas retomen su actividad y los trabajadores de los ERTE se puedan incorporar. Esta crisis se ha afrontado por este Gobierno progresista de manera muy diferente a la crisis de 2010, se han extendido las coberturas sociales para que nadie se quede atrás y salgamos todos juntos.

– Recién iniciada la fase 1, ¿qué mensaje lanza a los almerienses?

– El mensaje es de prudencia, ahora está en manos de todos contener esta pandemia. Es básico la distancia social y las recomendaciones de higiene. Hay que mantener el mismo rigor que se ha tenido durante el confinamiento. Y también un mensaje de esperanza, Almería tiene una sociedad muy luchadora que ha salido de situaciones complicadas y ahora vamos a hacer lo mismo. Tenemos un sector primario que mantiene el pulso y el resto tendrán que ir retomando la actividad para salir lo antes posible de la difícil situación económica que ha generado la crisis. Almería es una tierra que está acostumbrada a luchar y va a superar la pandemia.

– ¿Qué papel juega Europa ahora?

– Tengo esperanzas en la comisión de reconstrucción social y económica y en lograr un buen acuerdo. Así lo ha hecho entender Pedro Sánchez al resto de países porque depende de esa inversión que salgamos antes y mejor. Europa está bastante sensibilizada y se van a destinar muchos fondos públicos.