Gonzálvez, libre de culpa en la causa de la escuela de música

El exalcalde de Gádor, Eugenio Gonzálvez, ha celebrado que después de más de 12 años de “persecución, calumnias y mentiras” la justicia haya confirmado que su actuación a la hora de poner en marcha una nave de celebraciones y una escuela de música en su municipio, fue totalmente ajustada a la legalidad.

“Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Doña Maria Isabel Juárez Salmerón, Don Enrique Gómez Moreno, Doña Tania Álvarez Soria y Don Juan Antonio Almansa Almansa frente a la a los acuerdos adoptados en Sesión Extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Gador de fecha 5/11/2015 por los que se rechazó de una parte, la incoación de expediente de responsabilidad patrimonial frente al Alcalde-Presidente, D. Eugenio Gonzálvez instado pro los recurrentes en virtud de Moción registrada el 28/09/15 y de otra, por la que se rechazó la incoación del expediente de revisión de oficio para la declaración de nulidad del punto 9 de la Sesión Extraordinaria de Pleno de 14/4/11 instada por los recurrentes mediante Moción registrada el 28/09/15, por ser ajustados a derecho y en consecuencia confirmo los mismos”, dice el fallo de del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Almería.

"Construimos una nave de celebraciones, y una escuela de música; primero me absolvió el TRIBUNAL SUPREMO, no satisfechos, elevaron otra denuncia, a lo contencioso en la que pedían que abonara de mi bolsillo, los gastos de las obras y los gastos judiciales, más de 350000 euros y de nuevo la justicia les ha dicho que no llevan razón", ha relatado Gonzálvez en su perfil de Facebook.