Graban a un joven que se masturbaba a la vez que miraba a chicas

Sábado por la noche. Unas jóvenes salen de marcha en Aguadulce, barriada roquetera que en estas fechas ve multiplicada su población gracias a los numerosos turistas que eligen este punto para pasar sus vacaciones. Como es normal en pleno mes de agosto y más durante un fin de semana, la marcha no cesa y buena parte de los residentes y visitantes aprovechan para salir a pasarlo bien a uno de los muchos locales nocturnos de la localidad.

Es lo que hicieron estas jóvenes, que optaron por visitar uno de los pubs del centro comercial 501, uno de los puntos de Aguadulce más frecuentados para estas lides. Accedieron a 'Maracas' y allí disfrutaban de la música cuando una de ellas se da cuenta de que algo no va del todo bien. Un muchacho se encuentra en mitad del pub con su pene en la mano, masturbándose a la vez que miraba a las chicas que se encontraban en el lugar. La primera en darse cuenta de lo que ocurría se lo dijo a una amiga que se quedó en "shock" pero que decidió coger su móvil, dirigirse hacia el hombre y grabar lo que hacía mientras lo increpaba, con la intención de tener pruebas en caso de que hubiese que denunciarlo. Al menos así lo relata en primera persona esta joven en una serie de vídeos publicados en Instagram, en el que se incluye el que grabó cuando se acercó al muchacho y en el que se puede ver perfectamente cómo, tal y como ella relata, tiene su miembro fuera del pantalón y en una de sus manos. Según esta joven, su amiga le dijo poco después que éste varón y un amigo se fueron "corriendo" de allí y lamenta no haber avisado antes a los porteros. Ahora espera que alguien pueda reconocer a este sujeto para que no vuelva a hacerlo y pueda denunciar a quien, a pesar de haber sido grabado en plena "faena" responde sin dudar a la muchacha: "¿Quién te ha dicho eso?", cuando ésta le dice: "Que vas con la polla fuera".

La Guardia Civil ha confirmado a Diario de Almería que, por el momento, no se ha presentado denuncia por estos hechos.