La Gran Recogida de Alimentos 2023 ya tiene fecha: el 24 y 25 de noviembre en Almería

Los días 24 y 25 de noviembre el Banco de Alimentos de Almería pondrá en marcha la Gran Recogida 2023, en colaboración con todos los supermercados y tiendas de alimentación de la provincia de Almería que se han sumado a esta acción solidaria para ayudar a las familias que más lo necesitan. En estos días previos al inicio de esta campaña, una de las más importantes del año, el Banco de Alimentos se ha volcado en el reclutamiento, organización y formación de los voluntarios que, con su presencia en esos establecimientos, facilitarán a los clientes su aportación a la campaña.

Como en años anteriores, el Banco de Alimentos confía en la respuesta generosa de la sociedad almeriense y pide un pequeño esfuerzo cuando vayamos a comprar este fin de semana. La campaña tiene como objetivo recoger alimentos básicos no perecederos en todas las tiendas; en algunas cadenas se mantiene la aportación de alimentos directamente, es decir el cliente compra algún tipo de alimento no perecedero, pasta, arroz, aceite, harina, conservas…, y lo entrega a los voluntarios del Banco de Alimentos.

En otros establecimientos, la recogida de alimentos se hace mediante una aportación en la caja de la cantidad que se considere conveniente, cualquier cantidad es bien recibida por modesta que sea. Esa donación no la recibirá el Banco de Alimentos en dinero si no que es utilizado posteriormente por el Banco de Alimentos en alimentos básicos de esa cadena, según necesidades. Esta fórmula de donación en caja es la más conveniente porque permite elegir los alimentos que más se necesitan, no hay problemas de caducidad y se evitan una serie de operaciones de transporte y clasificado que retrasan la entrega a las personas más vulnerables.

El presidente del Banco de Alimentos de Almería, Luis Docavo, ha señalado que estamos viviendo un momento muy complejo por la inflación y el encarecimiento de la cesta de la compra y la energía, apelando a la solidaridad demostrada de los almerienses para comprar alimentos ya que el número de personas necesitadas se incrementa cada vez más. El Banco de Alimentos de Almería anima a todos los almerienses a colaborar activamente los días 24 y 25 de noviembre en la Gran Recogida de Alimentos, en la confianza de que con la colaboración de toda la sociedad se podrán atender a muchas personas que lo necesitan.

Banco de Alimentos de Almería

La Fundación Banco de Alimentos de Almería, miembro de la Federación Española de Bancos de Alimentos, distribuyó el año pasado casi tres millones de kilos de alimentos, tanto productos no perecederos como frescos, entre 164 entidades beneficiarias en la provincia de Almería de muy variada composición desde comedores sociales, a casas de acogida, servicios sociales, asociaciones de inmigrantes, iglesias de distintas confesiones o cáritas parroquiales entre otras.